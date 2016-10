Leverkusen auf der Suche nach Konstanz

Nur Platz zehn in der Bundesliga. Nach der Niederlage gegen Werder Bremen am Samstag war der wenig zufriedenstellende Saisonstart von Bayer Leverkusen perfekt. Zehn Punkte nach sieben Spielen bedeuten den schlechtesten Saisonstart in der Meisterschaft für die Bayer-Elf seit 2006.

Schmidt fordert Zusammenrücken

Dabei schien das Team von Trainer Roger Schmidt zuletzt den richtigen Rhythmus gefunden zu haben. Dem Sieg gegen Mainz folgte eine starke Leistung bei AS Monaco, die "nur" mit einem 1:1 belohnt wurde, und dann der Ausreißer nach oben mit dem nächsten Heimerfolg gegen Borussia Dortmund. Doch gegen Bremen verspielte Bayer wieder den guten Eindruck und offenbarte, dass es in dieser Saison bislang vor allem an Konstanz fehlt.

Gegen Tottenham Hotspur wartet nun im dritten Gruppenspiel der Königsklasse der nächste ganz schwere Gegner. Nach den beiden Unentschieden - vor der Monaco-Reise gab es ein 2:2 gegen ZSKA Moskau - steht gegen die Engländer nun viel auf dem Spiel, auch für Schmidt. " Bei nur sechs Gruppenspielen ist es an der Zeit, mal zu gewinnen ", so Schmidt, der von seinem Team nun wieder eine Trendwende erwartet. " Unsere individuelle Klasse allein reicht nicht, um Spiele zu gewinnen. Wir haben die Champions League in den letzten Jahren nicht wegen der Leistungen Einzelner erreicht, sondern weil wir immer brutal geschlossen aufgetreten sind. Erfolg ist harte Arbeit für die ganze Mannschaft ", sagte der Coach am Tag vor dem Match gegen den derzeitigen Rangdritten der Premier League.

Völler: "Tun uns leichter"

Tottenham - mit dem ehemaligen Leverkusener Heung-Min Son - gilt in einer insgesamt ausgeglichenen Vorrundengruppe G als leichter Favorit. Bayer-Sportschef Rudi Völler ist das nur recht. " Ich freue mich darauf. Wir spielen vor vollem Haus gegen eine sehr gute Mannschaft, die in der Premier League noch kein Spiel verloren hat. Gegen solche Mannschaften tun wir uns ein bisschen leichter. Wir werden einen tollen Fight abliefern und die Zuschauer werden ein tolles Spiel sehen - hoffentlich mit einem Sieg ", sagte Völler.

Die Partie gegen die Lonodner ist das 100. Champions-League-Spiel in der Klub-Historie. Dieses Jubiläm soll nicht mit einer weiteren Pleite verhagelt werden. " Nur eine ordentliche Halbzeit reicht nicht. Wir müssen gegen Tottenham wieder so ein Spiel abliefern wie gegen Dortmund" , fordert Ersatzkapitän Ömer Toprak eine ähnlich leidenschaftliche Vorstellung wie beim 2:0 gegen Vize-Meister BVB zu Monatsbeginn.

Benders Einsatz fraglich

Ob Lars Bender dazu beitragen kann, ist noch unklar. Den Kapitän erwischte am Wochenende ein grippaler Effekt. Auch beim Training am Sonntag fehlte der 27-Jährige. Trainer Schmidt hat wenig Hoffnung. " Lars ist krank. Für Dienstag wackelt er ", sagt Schmidt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz, Kampl - Brandt, Calhanoglu - Chicharito, Mehmedi

Tottenham: Lloris - Walker, Vertonghen, Trippier, Davies - Sissoko, Wanyama, Dier, Eriksen - Alli - Son

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

mick/sid | Stand: 17.10.2016, 13:41