Bayer - volle Konzentration auf die Bundesliga

"Wir haben die Wiedergeburt des kontrollierten Fußballs erlebt" , sagte Bayer Leverkusens Geschäftsführer Michael Schade gleich im ersten Satz seiner Bankett-Rede im 30. Stock des Eurotowers von Madrid.

Der Auftritt beim 0:0 bei Atlético Madrid am Mittwochabend (15.03.2017) dürfte dem Bayer-Team ein gutes Gefühl für die anstehenden Bundesliga-Aufgaben gegeben haben. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die Werkself in der kommenden Saison nicht in den höchsten Etagen des europäischen Fußballs mitspielen darf.

Rückstand auf Europapokal-Plätze

Leverkusen – seit 2013 Stammgast in der Königsklasse – hat schon elf Punkte Rückstand auf die Champions- League-Ränge. Dass man sich nun voll auf die Bundesliga konzentrieren kann, ist auch bitter nötig.

Denn eine Aufholjagd müsste her – treffenderweise könnte Bayer die am Samstag beim Tabellenvierten und Champions-League-Aspiranten 1899 Hoffenheim starten. Auch für die Europa-League-Qualifikation muss Bayer 04 in der Tabelle noch Boden gutmachen – vier Punkte beträgt der Rückstand auf Rang sechs. "Ab jetzt müssen wir die Champions League vergessen" , sagte Kevin Kampl und forderte: "Volle Konzentration auf die Bundesliga."

Korkut erhöht Konkurrenzdruck

Michael Schade (l.) und Tayfun Korkut

Vor dem Duell in Sinsheim erhöht Trainer Korkut daher den Konkurrenzdruck. "Jeder hat die Chance zu spielen“ , sagte er.

Vor allem der ehemalige Nationalspieler Roberto Hilbert, der unter Korkuts Vorgänger Roger Schmidt auf das Abstellgleis geraten war, empfahl sich bei seinem Comeback in Madrid mit einer tadellosen Leistung für weitere Einsätze. "Er hat stark gespielt und das Vertrauen zurückgezahlt" , sagte Korkut.

Bayer-Offensive in Europa begehrt

Ohne Champions-League-Millionen und erst recht komplett ohne Europapokal-Teilnahme würde sich das Gesicht der Mannschaft im Sommer deutlich ändern. Ömer Toprak hat schon bei Borussia Dortmund zugesagt. Und insbesondere die Offensivspieler Kampl, Karim Bellarabi und Javier Hernández sowie Torwart Bernd Leno sind in Europa heiß begehrt.

Seitenhieb für Roger Schmidt

Schades Lob für den "kontrollierten Fußball" galt einerseits dem neuen Trainer Tayfun Korkut – auch wenn das Remis nach dem 2:4 im Hinspiel nichts mehr nutzte. Vor allem war es aber auch ziemlich deutliche Kritik am Vorgänger Roger Schmidt.

Schmidt hatte stets stur an seiner Spielidee festgehalten und Bayer ohne Plan B ins fußballerische Durcheinander gestürzt.

Slapstick-Einlage verhindert Sieg

Es wäre für Bayer beim Vorjahresfinalisten sogar ein Sieg möglich gewesen. Doch eine Slapstick-Einlage in der 68. Minute stand symbolisch für die mangelnde Überzeugung und Gier der Werkself. Viermal schossen die Leverkusener innerhalb von fünf Sekunden aus kurzer Distanz aufs Tor - doch der Ball wollte einfach nicht rein.

In der Bundesliga sollte das schnell besser klappen - sonst war das Spiel in Madrid für mehr als ein Jahr Bayers letzter Auftritt in Europa.

Stand: 16.03.2017, 10:04