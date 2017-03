Barcelonas Hoffnung auf eine magische Nacht

Draxler: "Keine Angst" vor der Remontada

In Barcelona ist seit einigen Tagen jedenfalls fast nur noch von der "Remontada" - frei übersetzte "der Aufholjagd" - die Rede. Medien und die Fans des FC Barcelona sind davon überzeugt, dass der Truppe um Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Mittwoch gegen Weltmeister Julian Draxler, Torhüter Kevin Trapp und Topstürmer Edinson Cavani eine magische Nacht gelingen kann.

Im Hinspiel jubelten nur die Franzosen

Dass so etwas theoretisch möglich ist, weiß man auch in Paris. So meint beispielsweise der seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg aufblühende Draxler: " Viele Teams haben dort 0:5 verloren. Wir wissen: alles ist möglich." Der 23-Jährige, der auch im Hinspiel gegen ter Stegen traf, betont auf der Klubhomepage aber auch: "Ich habe keine Angst, im Gegenteil." Er sei von der Qualifikation fürs Viertelfinale überzeugt. Man dürfe am Mittwoch aber nicht nur ans Verteidigen denken. "Es wird wichtig sein, dass wir angreifen" , sagte Draxler - natürlich setzt Paris große Hoffnung in das so wichtige Auswärtstor und die eigene Stabilität und Offensivkraft.

Jüngste Kantersiege sollen Hoffnung geben

Das tut natürlich traditionell auch Barca, wo die Hoffnung auf das Gelingen derweil von jüngsten Kantersiegen in der Liga genährt wurde, mit denen man Erzrivale Real Madrid (das allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand hat) von der Tabellenspitze der Primera División verdrängt hat. Zuletzt gab es ein 6:1 gegen Sporting Gijón und ein 5:0 über Celta Vigo. Messi hat zudem in den letzten sechs Liga-Spielen stets getroffen. Während sich die Profis der Katalanen vor dem Duell jedoch größtenteils in Schweigen hüllen, verspricht der zum Saisonende scheidende Trainer Luis Enrique natürlich ein Offensivfeuerwerk: "Wir werden sicher viel riskieren."

Anders als Erzrivale Real Madrid ist Barcelona in Europa jedoch nicht unbedingt für das Wettmachen größerer Rückstände bekannt. Die letzte größere Aufholjagd liegt mehr als 30 Jahre zurück. Im April 1986 wurde der IFK Göteborg im Halbfinale des Landesmeister-Wettbewerbs trotz eines 0:3 im Hinspiel im Elfmeterschießen doch noch aus dem Rennen geworfen. Einen Vier-Tore-Rückstand machte der fünfmalige CL-Sieger aber noch nie wett. Im Frühjahr 2013 ergab man sich nach einem 0:4 bei den Bayern auch im Rückspiel (0:3) des Halbfinals der Königsklasse nahezu kampflos.

Ein Akteur der Katalanen meldete sich dann übrigens doch noch mit einer forschen Kampfansage zu Wort. Mittelstürmer Luis Suarez erinnerte an das 4:0 bei Real Madrid in der vergangenen Saison und griff in die psychologische Trickkiste: "Wenn wir das geschafft haben, warum sollen wir nicht auch vier Tore gegen Paris schießen können?" , fragte der Uruguayer: "Wenn wir zwei schnelle Tore erzielen, werden sie nervös - und dann sind wir da."

Knackt das Camp Nou das PSG-Bollwerk?

Paris mühte sich bei der Generalprobe übrigens zu einem knappen 1:0-Erfolg gegen Abstiegskandidat AS Nancy und ist weiterhin Tabellenzweiter der Ligue 1 hinter dem AS Monaco. Selbst wenn der Mannschaft von Unai Emery gegen Barca nicht das erhoffte Auswärtstor gelingen sollte, ist jedoch vor allem die Abwehr in dieser Saison so sattelfest, dass vier oder gar fünf Gegentreffer unwahrscheinlich erscheinen. In den letzten sechs Pflichtspielen gab es davon nämlich genau einen, mehr als zwei in dieser Spielzeit erst zwei Mal, mehr als drei Tore kassierten Trapp und Co noch gar nicht. Allerdings spielte PSG in dieser Saison auch noch nicht im Camp Nou.

rt/dpa/sid | Stand: 08.03.2017, 08:15