Fassungsloses Barca sucht nach Antworten

Der Schmerz war allen Beteiligten anzumerken. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League wurde der FC Barcelona von Paris St. Germain nicht geschlagen, sondern vernichtet. "Herzschmerz in Paris" titelte die spanische Sport-Tageszeitung "Marca", bei "El Pais" hieß es: "Katastrophales Barca unterliegt PSG" und "El Mundo Deportivo" reichte ein Wort: "Desaster"

0:4 stand es am Ende und wie sehr dieses Ergebnis an Barcas Fußballseele rührte, wurde bei Trainer Luis Enrique deutlich. Dünnhäutig reagierte er auf die Frage eines spanischen Reporters, warum er denn zur Halbzeit nichts geändert habe: "Da haben Sie nicht genau hingesehen. Wir haben von einem 4-3-3 auf ein 4-2-3-1 umgestellt, um Messi mehr Freiheiten zu geben. Aber, hey: Wir hätten uns heute auf den Kopf stellen können und es wäre kein anderes Ergebnis heraus gekommen."

90 Minuten, eine Chance

Es war diese Hilflosigkeit, die das große Barca verzweifeln ließ. Nur einmal schossen die Spanier in 90 Minuten auf das von Kevin Trapp gehütete PSG -Tor, Paris gab zehn Schüsse auf den Kasten von Marc-Andre Ter Stegen ab. Über die gesamte Spielzeit verfing sich Barcelona immer wieder im extrem beweglichen Defensivnetz der Gastgeber. "Paris hatte einen Plan und hat ihn perfekt umgesetzt", musste Routinier Sergio Busquets eingestehen.

PSG-Trainer Unai Emery hatte es mit einer läuferisch aufwändigen und anspruchsvollen Taktik geschafft, Lionel Messi und Andres Iniesta vom Spiel abzuschneiden. Satte acht Kilometer mehr (113:105) spulte sein Team ab. Und nach vorne nutzte Paris Barcelonas Durchschnittlichkeit auf den Außenbahnen. Immer wieder überspielten der aufgedrehte Julian Draxler und Angel di Maria die überforderten Sergi Roberto und Jordi Alba.

Rost am Gerüst

Iniesta bestritt in Paris sein 119. CL-Spiel.

"PSG war sehr effektiv und uns in allen Belangen überlegen", gestand Iniesta. Er ist dabei vielleicht ein Symbol des Barca-Problems. So langsam setzt das Gerüst der Katalanen nämlich ein bisschen Rost an. Die Achse mit Gerard Pique (30), Busquets (28), Iniesta (32), Messi (29) und Luis Suarez (30) kommt immer mehr in ein gesetzteres Fußballalter. Trotz einiger Kantersiege in der Liga und einer insgesamt bisher souveränen Champions-League-Saison fehlte Barca in einigen Spielen immer wieder der Punch, um gegen aggressivere Gegner aufzustehen.

So etwa in der Liga beim 3:4 bei Celta de Vigo oder im Rückspiel der Gruppenphase in der "Königsklasse" beim 1:3 bei Manchester City. Manchmal fehlt Plan B, manchmal der Wille und manchmal vielleicht auch die Kraft. Trainer Enrique, seit seinem Amtsantritt 2014 noch nie so vorgeführt, stellte sich vor das Team: "Die Verantwortung liegt alleine bei mir."

Zahlen sprechen gegen Barca

Sein Gegenüber durfte dagegen strahlen. "Wir haben Barca 90 Minuten unter Kontrolle gehabt und übertroffen", freute sich Emery, der Barcelona schon in seinem letzten Jahr auf der Bank des FC Sevilla zu schaffen gemacht hatte. Drei Wochen haben sie nun Zeit, um sich für das Rückspiel im Camp Nou etwas Besonderes auszudenken. "Das ist eine sehr, sehr schwere Situation", grübelte Iniesta bereits nach Abpfiff.

Die Wettbüros geben schon nichts mehr auf Barcelona. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Weiterkommen wurde von 83 Prozent vor dem Spiel auf sieben Prozent gesenkt. In der Geschichte der Champions League hat sich noch nie ein Team in der K.o. -Phase nach einem 0:4 im Hinspiel noch durchgesetzt.

Ende der nächsten Ära?

Auch wenn PSG-Neuzugang Draxler mit dem Satz "Wir sind natürlich gewarnt. Im Camp Nou sind schon ganz andere Dinge passiert" vorbaute, das erste Achtelfinal-Aus des FC Barcelona in der Champions League seit 2007 liegt mehr als in der Luft. Damals läutete das Aus langsam das Ende der Ära von Trainer Frank Rijkaard und den Übergang zu Trainer-Neuling Pep Guardiola ein Jahr später ein.

Stand: 15.02.2017, 11:47