Spielansetzung in Dortmund - Sind 24 Stunden zu früh?

Sportschau | 12.04.2017 | 02:05 Min.

"The Games must go on" hieß es schon 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Jetzt stellt sich erneut die Frage, ob es die richtige Entscheidung sei, das Spiel nur um einen Tag zu verlegen.