Explosion am Mannschaftsbus - BVB-Spiel auf Mittwoch verlegt

Sportschau | 10.04.2017 | 01:39 Min.

Das Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Monaco findet wegen einer Explosion am Mannschaftsbus des BVB nicht am Dienstagabend statt. Die Partie soll am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt werden.