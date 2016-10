Hahn hatte großen Anteil am 2:0 (0:0)-Sieg bei Celtic Glasgow am Mittwochabend (19.10.2016). Der 26-Jährige bereitete den Führungstreffer durch Lars Stindl mit großem Einsatz vor (54.) und schoss selbst zum Endstand ein (77.). Damit trafen beide Spieler, die am Samstag beim enttäuschenden 0:0 gegen den Hamburger SV noch vom Elfmeterpunkt gescheitert waren. "Das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt", sagte Sportdirektor Max Eberl. "Den beiden Jungs hat's gutgetan, dass sie die Tore gemacht haben."

Hahn war die Erleichterung deutlich anzumerken. "Ich bin echt froh, dass ich den Schalter umlegen konnte." Trainer André Schubert adelte seinen Offensivspieler, den er gerne als "Mentalitätsmonster" bezeichnet. "Einen solchen Spieler würden sie hier bei Celtic lieben." Kapitän Stindl bezeichnete seinen Vorlagengeber als einen von "den Spielern, auf die man sich immer verlassen kann".

Traum-Comeback

Hahn befindet sich in einer für seine Karriere entscheidenden Phase. Die schwere Knieverletzung aus dem Vorjahr mit monatelanger Pause ist abgehakt. Schon in der Rückrunde lief er wieder zur Topform auf und hatte mit sechs Treffern großen Anteil daran, dass die Gladbacher den Sprung in die Champions League schafften. "Wie mein Comeback gelaufen ist, das hat meine kühnsten Träume übertroffen", sagte Hahn dem "Kicker".

Schon in der Schlussphase der vergangenen Saison ließ Trainer André Schubert Hahn als Mittelstürmer ran. Dank seiner Robustheit fühlt sich Hahn dort "richtig wohl". Außerdem ist der Konkurrenzdruck im Sturmzentrum der Borussia nicht ganz so groß wie auf der rechten Außenbahn, wo Hahn zuvor meist zum Einsatz gekommen war. Raffael, Gladbachs Schlüsselspieler, ist im Angriff gesetzt, fehlte zuletzt aber wegen eines Muskelfaserrisses. In diesem Jahr hat er schon öfter gut mit Thorgan Hazard harmoniert, aber auch der Belgier war in Glasgow wegen einer Kniereizung nicht dabei. Josip Drmic befindet sich nach einem Knorpelschaden erst im Aufbautraining, sodass Hahn derzeit für das Sturmzentrum die logische Wahl ist.

Traum Nationalmannschaft

In der Liga lief es für den früheren Augsburger und Offenbacher aber bisher nicht sonderlich gut. Nur beim Auftaktsieg gegen Leverkusen traf er, bei seinen jüngsten vier Startelfeinsätzen zeigte er durchwachsene Leistungen. Umso wichtiger ist für ihn, dass er der Partie in Glasgow so nachhaltig seinen Stempel aufgedrückt hat. Damit sammelte er Argumente für die Zeiten, in denen Raffael, Hazard und Drmic wieder einsatzfähig sind.

Sollte er sich dauerhaft im Gladbacher Sturmzentrum festspielen, wäre Hahn auch wieder ein Thema für die Nationalmannschaft. "Dieser Traum lebt weiter", sagte Hahn dem "Kicker". Einen beständigen, torgefährlichen Mittelstürmer sucht Bundestrainer Joachim Löw bekanntlich schon länger.

sid/dpa/vs | Stand: 20.10.2016, 10:29