Große Ernüchterung bei Borussia Dortmund

Mario Götze wollte nichts beschönigen, als er nach dem enttäuschenden Auftritt in der Champions League Stellung beziehen sollte. "Uns fehlte der Zug zum Tor. Wir haben kein Tempo in den 16er gekriegt, hatten zwar viel Ballbesitz, uns aber nicht die zwingenden Torchancen erarbeitet", sagte der Nationalspieler nach dem dürftigen 1:1 gegen Außenseiter Apoel Nikosia dem WDR-Hörfunk. Groß war die Enttäuschung auch bei Julian Weigl. "Uns ist es über 90 Minuten sehr, sehr schwer gefallen, Lösungen zu finden" , meinte der Teamkollege.

Bosz: "Er hat uns schon oft geholfen"

Im Zentrum der Kritik stand beim BVB einmal mehr Torwart Roman Bürki, der schon gegen Madrid und Tottenham nicht fehlerfrei spielte und weit von seiner Bestform entfernt ist. Mit einem doppelten Blackout hatte der Schweizer das Führungstor der Zyprer ermöglicht. Der ansonsten keinesfalls wortkarge Keeper wollte diesmal nicht über das Spiel und seine Leistung sprechen. Dafür stand ihm Trainer Peter Bosz bei: " Es stimmt, er hat gepatzt. Das weiß er selbst. Aber er hat uns schon oft geholfen. Jetzt muss die Mannschaft für ihn da sein." Auch Kapitän Marcel Schmelzer nahm den Torwart in Schutz: "Das passiert auch den Besten der Welt - selbst Manuel Neuer ab und an. Es gibt bei uns in der Mannschaft keine Diskussion. Roman ist ganz klar unsere Nummer eins. "

Die Chancen auf den fünften Einzug in die K.o. -Runde eines europäischen Wettbewerbs in Serie sind für die Dortmunder indes auf ein Minimum gesunken. Schließlich weisen die beiden anderen Gruppenkonkurrenten Real Madrid und Tottenham Hotspur nach drei Spielen bereits sechs Punkte mehr auf als der noch immer sieglose BVB . Die drei ausstehenden Partien müsste der BVB gewinnen, um weiterzukommen. "Wir müssen die Champions League im Moment abhaken und dürfen uns davon nicht runterziehen lassen" , sagte Schmelzer.

Weigl: "Wenigstens Platz drei sichern"

Auch Julian Weigl glaubt kaum noch an die nächste Runde. "Das wird sehr, sehr schwer und fast unmöglich. Wichtig ist es, in den nächsten drei Spielen Spaß zu haben und wenigstens Platz drei zu sichern. " Man dürfe das schwach Abschneiden allerdings " nicht zu groß werden lassen ", sagte Weigl. "Wir haben keine Krise oder sonst was. Wir müssen uns jetzt auf die eigenen Stärken besinnen und schauen, was in den ersten Spielen gut lief. Es war klar, dass es nicht nur bergauf gehen würde. Vor der Saison hätte auch niemand gedacht, dass wir einen solchen Start in der Bundesliga hinlegen würden."