Borussia Dortmund hat sich nach monatelangen Querelen von seinem Trainer Thomas Tuchel getrennt. Dies bestätigte der BVB am Dienstag (30.05.2017) in einer offiziellen Mitteilung. "Wir bedanken uns bei Thomas Tuchel und seinem Trainerstab für die sportlich erfolgreiche Arbeit beim BVB, die am vergangenen Samstag im DFB-Pokalsieg in Berlin gegen Eintracht Frankfurt ihren verdienten Höhepunkt fand."

Kurz zuvor hatte Tuchel die Trennung via Twitter verkündet und sich in der Mitteilung für "zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre" bedankt. "Danke an die Fans, an die Mannschaft, an den Staff und an alle, die uns unterstützt haben. Ich wünsche dem BVB alles Gute."