BVB verlängert mit Kagawa

Der japanische Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag beim DFB-Pokalsieger vorzeitig um zwei Jahre. Das gab der BVB am Freitag (14.07.2017), dem ersten Tag seiner Asienreise in Tokio bekannt. " Wir sind sehr glücklich darüber, dass Shinji auch in den kommenden drei Jahren für uns spielen wird ", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Kagawa sei als einer der erfahrenen Akteure ein " außerordentlich wichtiger Anker in unserer insgesamt jungen Mannschaft ". Der 28-Jährige wurde mit dem BVB zweimal deutscher Meister (2011, 2012) bevor er zum englischen Rekordchampion Manchester United wechselte. Vor drei Jahren kehrte Kagawa zur Borussia zurück.