Nächstes "Endspiel" für Paderborn in Köln

Viel besser hätte der Start für Steffen Baumgart als Trainer des Drittligisten SC Paderborn nicht laufen können. Der Nachfolger von Stefan Emmerling gewann - allerdings erwartungsgemäß - das Westfalen-Pokal-Halbfinale gegen die TSG Sprockhövel als auch das Heimspiel in der Liga gegen die Sportfreunde Lotte. Nun soll der nächste Erfolg für den höchst abstiegsgefährdeten Klub aus Ostwestfalen her. Die Reise geht am Freitag (19 Uhr) in den Kölner Süden zu Fortuna Köln.

Fortuna angeknockt

"Es wartet ein sehr hartes Stück Arbeit auf uns", fürchtet Steffen Baumgart mit Blick auf den Gegner. Bei vier noch ausstehenden Saisonpartien und einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer (derzeit Werder Bremen II) dürfen sich die Paderborner in Köln keinen Ausrutscher leisten.

Allerdings trifft der SCP auf einen angeknockten Kontrahenten. Nur einen Sieg aus den letzten sechs Spielen fuhren die Fortunen ein (3:0 gegen SF Lotte). Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat rutschte bis auf Rang 15 der Tabelle ab und darf sich bei sieben Zählern Vorsprung in Sachen Ligaerhalt ebenfalls noch nicht ganz sicher sein.

Endspiel mit drei Rettungsschirmen

Fortuna-Trainer Uwe Koschinat

" Das ist ein Endspiel, aber eines mit drei Rettungsschirmen ", formuliert es Koschinat. Der Trainer würde am liebsten die sich jetzt bietende Chance nutzen und mit einem Sieg den Klassenerhalt sicherstellen. " In solchen Situationen haben wir in der Vergangenheit immer gut reagiert, das macht mich optimistisch ", sagt der Coach.

Verzichten muss Fortuna wohl auf Mittelfeldspieler Markus Pazurek, der sich zuletzt in Zwisckau eine tiefe Platzwunde am Fuß zuzog. Bei den Paderbornern können Sven Michel und Tim Mannek verletzungsbedingt nicht mitspielen.

Die Begegnung wird am Freitag von 19 Uhr an im webexklusiven Livestream bei WDR.de übertragen. Kommentator ist Torsten Winkler.

Stand: 27.04.2017, 11:42