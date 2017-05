Duisburg will in Köln den Aufstieg perfekt machen

Sportschau | 10.05.2017 | 02:04 Min. | Verfügbar bis 10.05.2018 | Das Erste

Der MSV Duisburg kann am Samstag mit einem Sieg gegen Fortuna Köln in die 2. Fußball-Bundesliga aufsteigen. Der Verein erwartet mehr als 6000 Fans, die mit in die Domstadt reisen, um dort ihre Mannschaft zu unterstützen.