Duisburg baut Tabellenführung aus

Sport im Westen | 12.02.2017 | 04:59 Min. | Verfügbar bis 19.02.2017 | WDR

Der MSV Duisburg hat am 22. Spieltag der 3. Liga seine Tabellenführung im Heimspiel gegen Preußen Münster ausgebaut. In einem engen Spiel bezwangen sie die Gäste durch ein Traumtor in der Nachspielzeit knapp.