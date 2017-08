3. Liga: Erfurt verliert weiteres Ost-Duell

Tagesschau | 02.08.2017 | 02:05 Min. | Verfügbar bis 02.08.2018 | Tagesschau24

Rot-Weiß Erfurt muss in der Dritten Liga eine weitere Niederlage gegen einen Ost-Klub hinnehmen. Nachdem man am vergangenen Spieltag in Magdeburg verlor, reichte es auch gegen Hansa Rostock nicht zu einem Punktgewinn.