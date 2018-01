3. Liga - Chemnitz gegen Paderborn im Pech

David Bergner ist der neue Coach in Chemnitz. Doch auch er vermochte die siebte Niederlage der Sachsen in Folge nicht zu verhindern. Paderborn gab sich keine Blöße und hat vorerst die Tabellenführung in der dritten Liga übernommen.