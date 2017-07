SC Paderborn - die zweite Chance in der 3. Liga

Die Vorsaison

Das vergangene Jahr würde der SC Paderborn sicherlich gern vergessen. 2015 hatte der Klub ein Jahr Bundesliga gespielt, es folgte der Abstieg in die 2. Bundesliga und der direkte Durchmarsch in die 3. Liga. Dort lief es ebenfalls nicht gut. Die beste Platzierung war ein 7. Platz, dann folgte eine längere Serie ohne Sie. Kurz vor der Winterpause schöpfte der Klub nochmal Hoffnung, konnte sich aber nie aus Abstiegsgefahr befreien. Am Ende stand der dritte sportliche Abstieg in Folge - und nur Dank des Zwangsabstiegs des TSV 1860 München bekommt Paderborn seine zweite Chance.

Die Vorbereitung

Beim letzten Härtetest vor dem Saisonstart musste der SC Paderborn eine 0:1-Niederlage gegen Schalke 04 hinnehmen. Dennoch waren die Verantwortlichen zufrieden. Es war die erste Niederlage in der Vorbereitung - allerdings auch der erste hochkarätige Gegner. Zuvor hatte Paderborn unter anderem gegen Viktoria Köln (3:1) und Borussia Mönchengladbach II (2:2) gespielt. "Wir sind nach einer intensiven Vorbereitung auf einem guten Weg. Der Großteil der Mannschaft für den Saisonbeginn steht", zog Baumgart nach dem Schalke-Spiel ein positives Fazit der Vorbereitung.

Der Trainer

Trainer Steffen Baumgart ist der Hoffnungsträger in Paderborn. Mitte April übernahm er das Traineramt von Stefan Emmerling - und brachte die Mannschaft tatsächlich wieder in die Spur. Der Einsatz stimmte und aus den fünf Liga-Spielen unter Baumgart holte Paderborn elf Punkte - verloren hat Paderborn unter seiner Regie noch kein Pflichtspiel. Gegen die Sportfreunde Lotte gelang nach der verkorksten Saison sogar noch der Sieg im Westfalenpokal.

Der Kader

Neuer Kapitän: Christian Strohdiek

Schon vor dem Abstieg stand fest, dass sich das Gesicht der Mannschaft verändern würde. Dennoch erforderte die Unsicherheit darüber, in welcher Liga der Klub spielen würde, eine zweigleisige Kaderplanung. Insgesamt hat Paderborn elf Abgänge zu verzeichnen - darunter Torjäger Zlatko Dedic und Paderborns Torwart-Urgestein Lukas Kruse. Kompensiert wurden die Abgänge weitestgehend ablösefrei. So kamen etwa Mittelstürmer Dennis Srbeny vom BFC Dynamo und Sebastian Wimmer vom VfL Wolfsburg II. Für die Innenverteidigung wurde der 20-jährige Lukas Boeder von Bayer Leverkusen fest verpflichtet, der bereits in der Vorsaison ausgeliehen war und in der Rückrunde in die Stammelf gerückt war. Das Kapitänsamt übernimmt Abwehrchef Christian Strohdiek.

Die Ziele

Das wichtigste Ziel des Klubs ist es sicherlich, möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wird es in der Liga wieder so eng zugehen wie in der vergangenen Saison, würde das bereits einen Platz in der Nähe der Aufstiegsränge bedeuten. Offiziell wird als Saisonzeil ein einstelliger Tabellenplatz angegeben. Aber wer weiß: Der letzte Verein, der sich durch den Lizenzentzug eines Konkurrenten den Startplatz in der 3. Liga sicherte, war Darmstadt 98 - die Hessen nutzten ihre zweite Chance und starteten mit dem Durchmarsch in die Bundesliga.