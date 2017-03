Lotte will gegen Kiel "Punkte für den Klassenerhalt"

Die Erfolge der Sportfreunde Lotte im DFB -Pokal hatten den Spielplan der dritten Liga durcheinander gebracht. So steht für das Team von Trainer Ismail Atalan erneut eine englische Woche an. Verzichten muss der Coach in dieser wichtigen Nachhol-Partie vom 22. Spieltag am Dienstagabend (28.03.2017, 19 Uhr) gegen Holstein Kiel auf Moritz Heyer und Bernd Rosinger (Gelbsperren). Auch Kevin Pires-Rodrigues, Tim Gorschlüter und Andre Dej können aufgrund von Verletzungen nicht spielen.

Atalan will Punkte für den Klassenerhalt

Dass die Partie kein Selbstläufer wird, weiß der Trainer nicht nur wegen der besseren Tabellenplatzierung der Norddeutschen. " Kiel ist wohl die spielerisch beste Mannschaft. Aber wir können mit unserem Kader jedes Spiel gewinnen. Ich erwarte, dass wir morgen alles raushauen ", sagt Atalan, der für den Aufsteiger nach wie vor den Klassenerhalt als oberstes Ziel ausruft. Dafür würden noch vier Zähler fehlen, so der Coach des Tabellensechsten.

Gegner trennen nur zwei Punkte voneinander

Die Kieler "Störche" haben ein anderes Ziel, sie wollen aufsteigen. Doch beide Teams trennen nur zwei Zähler sowie zwei Plätze voneinander. Sollten die Westfalen gewinnen, würden sie sogar an Holstein vorbeiziehen und hätten nur einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz drei. Der Ausgang des Spiels wird zeigen, was in dieser Spielzeit für die Sportfreunde noch möglich ist.

Hinspiel war erste Lotter Saisonpleite

Das Hinspiel am dritten Spieltag war die erste Saison-Niederlage für das Atalan-Team. In den letzten zehn Minuten hatten die Sportfreunde die beiden entscheidenden Treffer zur 1:3-Pleite kassiert. Vor eigenem Publikum will es Lotte dieses Mal besser machen. Atalan weiß wie: " Als Mannschaft müssen wir die Ruhe bewahren und Vertrauen in uns selbst haben. "

Stand: 27.03.2017, 16:49