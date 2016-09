Wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht? Das Spitzenspiel in der 3. Liga lautet am 8. Spieltag nicht etwa SC Paderborn - Chemnitzer FC oder FSV Frankfurt - Preußen Münster. Nein, das Topspiel ist ein Dorfduell. Der Tabellendritte Sportfreunde Lotte trifft auf den Rangsechsten Sonnenhof Großaspach. Es sind die Klubs aus den kleinsten Orten der Liga, die die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball aufmischen. In der Verbandsgemeinde Lotte leben 13.500 Menschen, 4.000 davon im Ortskern von Alt-Lotte. In Großaspach sind es 8.000. Nun haben die Großaspacher schon drei Jahre mehr Erfahrung im Profifußball. Für die Lotter hingegen ist es Neuland.

Steinhart wirbelt auf links

Allerdings fühlt sich das Team von Trainer Ismail Atalan in der neuen Spielklasse scheinbar pudelwohl. Drei Siege in Serie legten die Sportfreunde zuletzt in der Meisterschaft hin. Dazu kommt der spektakuläre Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen - viel besser könnte es derzeit nicht laufen beim kleinen Klub, dessen Stadion direkt am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück liegt.

Die Gründe für das Hoch sind schnell genannt. "Wir haben eine eingespielte Mannschaft. Das Team ist nahezu aus der vergangenen Aufstiegssaion zusammengeblieben", erklärt Vereinssprecher Alfons Manikowski. Ein Neuzugang hat es lediglich in die Stammelf geschafft: Philipp Steinhart, den der Klub zur neuen Saison aus der U23-Mannschaft von Bayern München loseiste. Steinhart ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar, kann sowohl den offensiven als auch den defensiven Part bekleiden. Die Abwehr hält Kapitän Gerrit Nauber zusammen.

Eingespielte Achse

Kevin Freiberger

Im Tor steht ein Mann mit viel Erfahrung: Benedikt Fernandez schnupperte vor einigen Jahren bei Bayer Leverkusen Bundesliga- und Europa-League-Luft. In der Offensive harmonieren Bernd Rosinger und Kevin Freiberger, mit drei Treffern bester Team-Torschütze, blendend. Sie werden unterstützt von Andrej Dey aus dem offensiven Mittelfeld. Bislang hatte Trainer Atalan keinen Grund, an dieser Achse etwas zu ändern. "Wir haben mit 24 Spielern den kleinsten Kader der Liga. Jeder im Team weiß aber, das er im Laufe der langen Saison noch gebraucht wird", sagt Alfons Manikowski.

Der gelungene Saisonstart hat auch so etwas wie Euphorie im Umfeld des Vereins ausgelöst. Zum Auswärtsauftakt bei Werder Bremen II begeleiteten 500 Fans die Mannschaft - Vereinsrekord. Da hören sich die 35 Klubanhänger, die die lange Fahrt nach Rostock antraten, bescheiden an. Sollte das Lotter Hoch anhalten, wird auch diese Zahl wachsen, sind sich alle im Klub einig.

Pokal-Highlight gegen Bayer

Nun wollen sie in Lotte aber erst einmal die Hausaufgabe gegen Großaspach erfolgreich erledigen und wieder die Tabellenspitze erklimmen. Dass der große Nachbar VfL Osnabrück dann wieder hinter den "kleinen" Sportfreunden rangiert, wird so manchem im Klub diebisch freuen. Und das nächste Pokal-Highlight steht auch schon ins Haus. Am 25. Oktober kommt Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen ans Lotter Kreuz. Wieder wird die Lotter Arena mit 10.000 Zuschauern wie schon gegen Bremen ausverkauft sein. Wieder werden die Lotter Gipfelstürmer alles dransetzen, um dem nächsten Favoriten ein Beinchen zu stellen. Sicher ist, ein Spaziergang wird es für die hochdekorierte Werkself nicht.

Stand: 21.09.2016, 11:53