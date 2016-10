Duisburg siegt im Schlussspurt

Der MSV Duisburg bleibt in der dritten Liga das Maß aller Dinge. Beim Auswärtsspiel in Regensburg setzt sich der Tabellenführer trotz zwischenzeitlichem Ausgleich am Ende mit 2:1 durch.