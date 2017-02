Paderborn mit Punktgewinn gegen Magdeburg

Emmerling: "Ein Abnutzungskampf"

Entsprechend zufrieden war der Trainer nach dem Spiel: "Die Mannschaft hat top gekämpft, sich zwei gute Chancen erspielt und hätte am Ende auch als Sieger vom Platz gehen können", fasste er das Geschehen zusammen. Dabei sah es zunächst nicht gut aus für Paderborn. Durch eine Nachlässigkeit in der Abwehr fiel Tarek Chahed der Ball in der 17. Minute vor die Füße - eine Chance, die sich der Magdeburger nicht entgehen ließ und aus elf Metern zum 1:0 traf.

Eigentor bringt Paderborn zurück ins Spiel

Und es war erneut ein Magdeburger, der die Paderborner zurück ins Spiel brachte. Christian Beck fälschte einen von Kruska vor das Tor gebrachten Freistoß unhaltbar ins eigene Tor ab. "Insgesamt war das Spiel ein Abnutzungskampf", so Emmerling, der immerhin zwei Großchancen für sein Team sah. Schon in der 4. Minute hatte Sven Michel die Chance freistehend vor dem Magdeburger Tor, schoss aber deutlich über den Kasten. Und fünf Minuten vor dem Schlusspfiff war es der eingewechselte Riku Riski, dessen Abschluss von Handke auf der Linie geklärt wurde. So blieb den Paderbornern immerhin ein Punkt und die Gewissheit, dass die Leistungskurve weiter nach oben zeigt.

Stand: 11.02.2017, 16:11