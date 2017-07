Preußen Münster geht in ungewisse Spielzeit

Benno Möhlmann kennt das Fußball-Geschäft wie kaum ein anderer. Seit fast 30 Jahren ist der 62-Jährige als Trainer in Deutschlands Top-Ligen unterwegs. Vorher schnürte er jahrelang selbst die Fußballschuhe. Möhlmanns aktive Fußballkarriere startete 1972 beim SC Preußen Münster. Also bei jenem Verein, den er seit Oktober 2016 trainiert und mit dem er in der vergangenen Drittliga-Saison auf dem neunten Platz gelandet ist.

Sieben Testspielsiege, doch der Schein trügt

Aktuell bereiten sich die Preußen unter Möhlmann auf den Saison-Start am Samstag (22.07.17) gegen den FC Rot-Weiß Erfurt vor. Sieben Testspielsiege und ein Remis vermitteln den Eindruck einer nahezu perfekten Vorbereitung, doch der Schein trügt. Münster testete nämlich ausschließlich gegen unterklassige Gegner - zumeist aus der Regionalliga West. Prominentester Widersacher war die SG Wattenscheid. Gegen den früheren Bundesligist musste sich der SCP mit einem 1:1 begnügen.

Bauchschmerzen bereiten Möhlmann auch die Ausfälle einiger Akteure. Innenverteidiger Ole Kittner und Mittelfeldspieler Benjamin Schwarz sind verletzt, auch Leihgabe Nico Rinderknecht, der in der vorletzten Saison beim FC Ingolstadt immerhin fünf Minuten Bundesligaluft geschnuppert hat, plagt sich mit Fersenproblemen. Neuzugang Lucas Cueto vom Schweizer Erstligistem FC St. Gallen konnte die Einheiten aufgrund einer Schienbeinreizung nicht in vollem Umfang absolvieren.

Suche nach gestandenen Spielern geht weiter

„Wir suchen noch zwei, drei gestandene Spieler, die uns weiterbringen können“, verriet Möhlmann vor zwei Wochen auf dfb.de. Doch der Fußballlehrer musste auch eingestehen, dass „unser Etat momentan keine großen Sprünge zulässt“ .

Jüngst konnte der SC Preußen immerhin die Verpflichtung eines weiteren Perspektivspielers vermelden. Moritz Heinrich kommt von 1860 München und bringt als Visitenkarte zwei Länderspiele in Deutschlands U20 mit nach Münster. Als gestandener Spieler kann der 20-jährige Heinrich aber eher nicht bezeichnet werden. Die Suche wird wohl weitergehen.

Streitpunkt Stadionneubau

Für Aufruhr sorgen in Münster derzeit auch die geplanten strukturellen Veränderungen. Der Verein möchte unter dem seit Oktober 2016 amtierenden Präsidenten Christoph Strässer die Profiabteilung ausgliedern und in eine Kapitalgesellschaft überführen, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu steigern. Außerdem ist der Bau eines neuen Stadions durch private Investoren geplant, doch die Stadt möchte lieber das Preußen-Stadion am Berg-Fidel ausbauen. Streitpunkt ist die Kostenfrage, denn Strässer behauptet, dass die Stadt bei ihren Berechnungen für ein neues Stadion von viel zu hohen Summen für die Infrastruktur ausgehe.

Obwohl der Fokus bei Möhlmann auf dem Sportlichen liegt, spielen diese Querelen auch bei der Mannschafte eine Rolle. "Ich habe die Aufbruchsstimmung zum Zeitpunkt meiner Verpflichtung deutlicher gespürt. Mittlerweile gibt es auch einige Skeptiker“ , sagte Möhlmann. Dabei sei es an der Zeit "ernsthaft anzupacken, damit der Klub sich mittelfristig in Richtung Bundesliga orientieren kann“.

Platz sechs in der vergangenen Rückrunde

Möhlmann hatte den SCP im vergangenen Jahr nach dem elften Spieltag als Tabellen-18. übernommen. Nachdem die Münsteraner nach einer Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte sogar zwischenzeitlich auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht waren, schaffte es Möhlmann, die Mannschaft zu stabilisieren. Aus den folgenden 27 Partien holte der SC Preußen 44 Punkte. In der Rückrundentabelle der Saison 2016/2017 belegte Münster dann einen starken sechsten Rang.

Die Zielsetzung für die kommende Spielzeit fällt aufgrund der Umstände aber verhalten aus. Der SC Preußen möchte eine stabile Saison spielen. "In der Abschlusstabelle streben wir einen Platz im oberen Drittel an“ , so Möhlmann.

Stand: 21.07.2017, 08:00