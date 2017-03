SC Paderborn - finanzielles Minus bedroht die Existenz

Die sportliche Talfahrt des SC Paderborn schlägt sich auch in der wirtschaftlichen Bilanz des Klubs nieder - und bedroht offenbar die Zukunft des ehemaligen Fußball-Bundesligisten: Wie die vom Abstieg in die Viertklassigkeit bedrohten Ostwestfalen am Montag (06.03.17) auf ihrer Mitgliederversammlung mitteilten, konnte der laufende Spielbetrieb nur aufgrund eines von der Stadiongesellschaft gewährten Darlehens von rund vier Millionen Euro aufrechterhalten werden.

SCP -Präsident Wilfried Finke warnte: "Wenn wir nicht komplett umdenken, ist Paderborn kein geeigneter Standort für Profifußball. Die aktuellen Lasten führen dazu, dass wir in der 3. Liga nicht überlebensfähig sind."

Über eine Million Minus

Bis zum Termin der nächsten Lizenzierung am 15. Mai solle eine "einvernehmliche Lösung" mit der Kommune und der Paderborner Wirtschaft gefunden werden. Das Geschäftsjahr 2015/16 wurde mit einem Minus von 1,164 Millionen Euro abgeschlossen. Zum 30. Juni prognostizierte der Aufsichtsratsvorsitzende Elmar Volkmann ein negatives Eigenkapital von 2,51 Millionen Euro. Am Stichtag 2016 war der Klub dank des einjährigen Erstliga-Intermezzos in der Saison 2014/15 noch schuldenfrei gewesen.

Zur Verdeutlichung der negativen Entwicklung sei erinnert: Nach der Erstligasaison des SC Paderborn hatte Aufsichtsratsvorsitzender Elmar Volkmann noch stolz einen erwirtschafteten Überschuss von rund sechs Millionen Euro verkündet. Zum Ende des Geschäftsjahres 2014/15 war der vormalige Schuldenberg von 4,7 Millionen getilgt, darüber hinaus landeten sogar noch 1,4 Millionen auf der hohen Kante.

Teure Spieler

Insbesondere die beim Gros der Spieler für die 3. Liga nicht mehr gültigen Verträge seien für das nach dem Zweitligaabstieg in die Kasse gerissene Loch von über 1,1 Millionen verantwortlich, erklärte Volkmann gegenüber der "Neuen Westfälischen", " wenn wir beispielsweise Transfererlöse hätten erzielen können, wäre uns wohl eine schwarze Null gelungen" .

Vor diesem Hintergrund sind die kommenden Wochen für den abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten richtungsweisend. Zum 1. März hat der SC Paderborn die Lizenz-Unterlagen für die 2. und 3. Liga eingereicht, bis zum 15. März wird dies laut Geschäftsführer Martin Hornberger auch für die Regionalliga noch geschehen. Ernsthaft konzentrieren sich die SCP-Verantwortlichen natürlich auf die 3. Liga.

sid | Stand: 07.03.2017, 09:41