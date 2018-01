Münster schlägt Würzburg - NRW-Duell in Paderborn

Chef-Trainer Steffen Baumgart warnte so auch: " Das wird ein schweres Spiel ". Lotte habe eine schwierige Zeit überstanden und sich nach dem Trainerwechsel zu Andreas Golombek gefangen. Dennoch sind die Rollen klar verteilt. " Paderborn hat natürlich das Ziel aufzusteigen. Sie gehen am Samstag als Favorit ins Spiel, wir eher als Außenseiter ", sagt Gästetrainer Andreas Golombek, betont aber auch: " Wenn wir wie gegen Zwickau auftreten, ist auch beim Tabellenführer in Paderborn für uns etwas drin ."

VfL Osnabrück - Fortuna Köln (Sa., 14 Uhr)

Fortuna Köln tritt am Samstag bei den angeschlagenen Osnabrückern an. Der VfL kassierte am vergangenen Spieltag eine herbe 1:5-Pleite in Wiesbaden, während die Koschinat-Elf einen etwas glücklichen 1:0-Sieg über Carl Zeiss Jena bejubeln durfte.