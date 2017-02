Preußen Münster hat sich im Abstiegskampf der 3. Liga etwas Luft verschafft. Das Team von Trainer Benno Möhlmann gewann am Samstag (18.02.2017) mit 3:0 (2:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Nach der frühen Führung durch Grimaldi (12.) legte Aydin mit zwei Treffern (45.+1, 64.) nach. Aydin scheiterte zudem in der 69. Minute noch am Pfosten. Münster kletterte um einen Platz auf den 16. Rang, hat aber mit 27 Zählern nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Lotte zurück im Aufstiegsrennen

Die Sportfreunde Lotte rückten durch einen 3:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Erfurt wieder näher an die Aufstiegsränge. Sané brach nach einem Freistoß von Nauber spät den Bann (77.). Freiberger (86.) und erneut Sané (89.) schossen den Endstand heraus. Erfurts Vocaj sah in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte. Durch den zweiten Sieg in Folge kletterte Lotte um zwei Ränge auf Platz sechs und liegt zwei Zähler hinter Osnabrück auf dem Relegationsplatz.

Klatsche für Fortuna Köln

Fortuna Köln hat einen herben Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsplätze hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat unterlag Holstein Kiel mit 1:5 (1:2). Die Norddeutschen waren durch Bieler (29.) und Janzer (31.) in Führung gegangen. Dahmani konnte vor der Pause noch den Anschluss herstellen. Beim Kölner Versuch die Partie noch zu drehen, schlugen Fetsch (46.) und Drexler (60.) per Foulelfmeter nochmal zu. Mimbala erzielte auch noch ein Eigentor (72.).

Paderborn muss weiter zittern

Der SC Paderborn musste bei der Reserve von Werder Bremen eine Niederlage hinehmen. Die Ostwestfalen unterlagen nach einem Treffer von Johannes Eggestein (39.) mit 0:1 (0:1). Besonders unglücklich für den SCP: Zlatko Dedic hatte kurz zuvor den fälligen Strafstoß nach Foul an Piossek vergeben (22.) Paderborn versuchte in der Folge alles, zumindest noch das Unentschieden zu erzielen, ließ allerdings die nötige Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor trotz guter Chancen vermissen.

dpa/sid | Stand: 18.02.2017, 16:15