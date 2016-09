Münster jetzt Schlusslicht, Lotte neuer Spitzenreiter

Die Preußen hatten sich für die Partie gegen Magdeburg viel vorgenommen, am Ende standen sie aber wieder mit leeren Händen da. Mit 2:3 mussten sich die Adlerträger am Samstag (17.09.2016) den Thüringern geschlagen geben und rutschen dadurch ans Tabellenende.

Magdeburg profitierte früh von Fehlern der Hausherren und ging mit zwei Toren in Führung. Doch Münster zeigte sich davon nur kurz geschockt. Nur drei Minuten nach dem 0:2 erzielte Weißenfels den Anschluss und setzte dadurch bei den Preußen neue Kräfte frei. Kurz nach der Pause gelang Grimaldi dann auch der verdiente Ausgleich.

Preußen wollte jetzt mehr, blieb aber bis auf wenige Freistöße offensiv zu harmlos. Schließlich war es ein Standard, der die Partie entschied: Nach einem Freistoß herrschte Chaos in der Münsteraner Abwehr, was Handke zum Sieg der Magdeburger nutzte.

Lotte übernimmt Tabellenspitze

Dagegen geht die Erfolgsserie der Sportfreunde Lotte in der 3. Liga weiter: Der Aufsteiger aus Westfalen gewann mit 3:1 bei Hansa Rostock und übernahm damit die Tabellenspitze. Linksverteidiger Neidhart erzielte nach 15 Minuten das 1:0 für die Gäste. Rostock glich zwar per Foulelfmeter aus (56.). Doch Lotte spielte weiter mutig: Nach einer Dej-Ecke köpfte Freiberger zum 2:1 ein (62.). Lotte hielt danach den Hansa-Angriffen stand, per Foulelfmeter entschied Dej das Spiel (90.+3).

Lange sah es an diesem Spieltag so aus, als könnte sich Fortuna Köln an die Spitze setzen. Doch die Rheinländer kassierten bei Jahn Regensburg in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Nach rund 15 Minuten hatte Köln das Kommando übernommen: Mit einem 16-Meter-Schuss traf Dahmani zur Gäste-Führung (32. Minute). Auf das 1:1 (52.) folgte prompt die Antwort: Brasnic erzielte per Foulelfmeter eiskalt das 2:1 (59.). Doch in der Jahn-Schlussoffensive köpfte Hyseni zum 2:2 ein (90.+4).

Paderborn feiert 3:1-Sieg in Erfurt

Der SC Paderborn hat unterdessen seinen Zickzack-Kurs in der 3. Liga fortgesetzt. Der 1:3-Niederlage der vergangenen Woche ließen die Ostwestfalen ein 3:1 bei Rot-Weiß Erfurt folgen. Damit kletterte der SCP in der Tabelle auf Rang 13. Die Gäste verschliefen die erste Viertelstunde, fanden dann aber über Zweikämpfe ins Spiel. Bickel belohnte den Paderborner Einsatz nach 23 Minuten durch die Führung. Mit zwei Treffern (41., 79.) machte Michel dann alles klar. Erfurt konnte nur noch verkürzen.

Stand: 17.09.2016, 15:53