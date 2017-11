3. Liga - Münster und Köln teilen die Punkte

Preußen Münster - Fortuna Köln (1:1)

Preußen Münster hat nach der jüngsten 2:6-Schlappe in Wiesbaden zumindest spielerisch eine Reaktion gezeigt. Gegen den Tabellenzweiten Fortuna Köln reichte es am Freitagabend (03.11.2017) trotz guter Leistung aber nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Die Gastgeber setzten die Kölner von Beginn an unter Druck und gingen nach 15 Minuzten völlig verdient in Führung: Martin Kobylanski traf per Elfmeter. Auch danach spielte Münster weiter nach vorne, scheiterte dabei jedoch mehrfach am staken Fortuna-Keeper Tim Boss.

Nach 40 Minuten reichte Köln dann aber eine Unachtsamkeit der SCP-Defensive, um in Person von Daniel Keita-Ruel auszugleichen. Münster drängte zwar auch im zweiten Durchgang weiter, ein Treffer wollte aber nicht mehr gelingen.

Das hätte sich am Ende fast noch gerecht: Denn nachdem Simon Scherder mit Gelb-Rot vom Platz flog (82.), warfen die Fortunen nochmal alles nach vorne. Sie erarbeiten sich noch zwei Großchancen durch Maik Kegel und Hamdi Dahmani, doch beide Male rettet der bärenstarke Nils Körber im Preußen-Tor seine Mannschaft vor der achten Saisonniederlage.

SC Paderborn - VfL Osnabrück (Samstag, 14 Uhr)

Der SC Paderborn will in der Partie gegen den VfL Osnabrück nach der jüngsten Pleite in Jena am Samstag wieder gewinnen. Das Spiel des Drittliga-Spitzenreiters gegen den Tabellenachtzehnten aus Niedersachsen wird ab 14 Uhr live im WDR-Fernsehen und im Livestream auf www.wdr.de zu sehen sein.