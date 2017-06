Paderborn hat Hoffnung auf den Klassenerhalt

Am Freitagnachmittag (02.06.2017) um 15.30 Uhr fällt die Entscheidung. Denn dann endet die Frist für die Einreichung der Unterlagen, mit denen die Auflagen des DFB für die Erteilung der Drittligalizenz für die neue Spielzeit erfüllt werden müssen. Bis dahin darf der SC Paderborn immerhin noch hoffen.

Im sportlichen Vergleich haben es die Ostwestfalen bekanntlich ja nicht geschafft, die 3. Liga zu erhalten. Am grünen Tisch hat der SCP aber trotzdem noch Chancen, den dritten Abstieg in Folge - in die viertklassige Regionalliga - zu vermeiden.

"Sollte sich ein Fenster öffnen, würden wir das gerne nutzen wollen" , sagt Matthias Hack, Pressesprecher der Paderborner. Denn wenn ein anderer Klub der 3. Liga die Auflagen nicht erfüllen würde, würden die Ostwestfalen als bester Absteiger in der Liga verbleiben.

Warten auf die Konkurrenz

Sollte etwa Zweitliga-Absteiger 1860 München bis zu diesem Zeitpunkt nicht die vom Deutschen Fußball Bund (DFB) geforderten rund elf Millionen Euro nachweisen, erhält der Münchner Traditionsklub keine Lizenz für die 3. Liga. Und auch der Chemnitzer FC muss bis zum Nachmittag eine Summe von 4,6 Millionen Euro neben dem Etat von 7,5 Millionen Euro nachweisen.

"Uns war ja bewusst, dass nicht alle Vereine finanziell ganz stabil sind. Vielleicht haben ja auch noch andere Klubs Probleme, von denen wir das gar nicht wissen" , sagt Hack.

Eine endgültige Entscheidung durch den DFB wird erst innerhalb der nächsten zwei Wochen, bis spätestens Mitte Juni fallen. Es sei denn, ein Klub würde darauf verzichten, seine Unterlagen am Freitagmittag einzureichen. Das würde dann sofortige Konsequenzen haben.

Und so müssen die Verantwortlichen aus Paderborn zweigleisig planen. Manager Markus Krösche und Trainer Steffen Baumgart müssen derweil Spieler sowohl mit Drittliga- als auch Viertligaformat ansprechen. Zudem wird auch die Frage sein, wie die Paderborner mit den Spielerverträgen umgehen soll, die sich beim möglichen Klassenerhalt automatisch verlängern würden.

SCP wird Bedingungen erfüllen können

"Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Personell plane ich für die Regionalliga. Aber solange das Lizenzierungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, muss ich auf alles vorbereitet sein" , erläuterte Krösche dem "Westfalen-Blatt".

Auch die Paderborner müssen dem DFB bis zum Nachmittag einen Betrag von rund zwei Millionen Euro für die Drittligalizenz nachweisen. "Einige größere Sponsoren und auch viele Fans haben sich beteiligt. Das wird meiner Einschätzung nach auf jeden Fall klappen" , sagt Hack.

Bis zum Nachmittag werden Anhänger und Verantwortlichen des SCP in jedem Fall der ersten Entscheidung über die künftige Klassenzugehörigkeit entgegen fiebern.

