Preußen Münster beschenkt sich mit fünf Treffern

Perfektes Fußballwetter, 8.500 Zuschauer und ein 5:1 gegen den FSV Zwickau - Preußen Münster hat sich zum 111. Geburtstag des Klubs selbst beschenkt. Münster untermauert damit seinen Nimbus als heimstärkstes Team der Liga und kann nun auch theoretisch nicht mehr absteigen.

Kurioses Eigentor zum 3:0

Preußen Münster bestimmte das Spiel von Beginn an mit mehr Schwung. Schon in der 3. Minute hatte Münsters Stürmer Tobias Rühle die erste große Chance, verzog aber, nachdem Zwickaus Torhüter einen Freistoß nur noch vorne abwehren konnte. In der 19. Minute dann der Führungstreffer. In einer schnellen Kombination über Sebastian Mai und Adriano Grimaldi landete der Ball bei Martin Kobylanski, der dem Zwickauer Schlussmann aus kurzer Distanz keine Chance ließ.

Vorentscheidung vor der Pause

Die Zwickauer wirkten vom Gegentreffer geschockt, die Münsteraner beflügelt. Und so war es Adriano Grimaldi, der in der 35. Minute die 2:0-Führung erzielte. Symptomatisch für die Zwickauer Leistung das 3:0 nur sechs Minuten später. Eine Hereingabe der Münsteraner fälschen die Zwickauer René Lange und Toni Wachsmuth so unglücklich ab, dass der Ball über die Linie trudelt. In der 45. Minute ist es dann erneut Adriano Grimaldi, der aus 17 Metern die beruhigende Pausenführung für Münster besorgt.

Ergebniskosmetik im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit sehen die Zuschauer ein munteres Spiel, bei dem sich beide Mannschaften noch ein paar Chancen erspielen können. In der 69. Minute verkürzte Wachsmuth auf 4:1, in der 75. Minute stellte Mirkan Aydin den alten Abstand wieder her.

Münster rückt mit nunmehr 48 Punkte auf den 9. Tabellenplatz vor, Zwickau verpasst den angepeilten Sprung auf Rang 4 und bleibt mit 52 Punkten Tabellensechster.

Stand: 30.04.2017, 15:53