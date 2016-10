Preußen Münster stellt Trainer Horst Steffen frei

Der 47-jährige Steffen hatte das Bundesliga-Gründungsmitglied erst im Dezember vergangenen Jahres übernommen, führte die Mannschaft in der laufenden Spielzeit in zehn Spielen aber nur zu zwei Siegen. In der Tabelle belegt Münster mit sieben Punkten den vorletzten Platz. Tasdelen zur Seite stehen weiterhin der bisherige Co-Trainer Sreto Ristic und Torwarttrainer Carsten Nulle. Ebenfalls freigestellt wurde Athletiktrainer Marc Rösgen.

Krimphove: "Deutliche Tendenz war erkennbar"

„ Bei so einer Entscheidung spielt natürlich auch die menschliche Komponente eine große Rolle, sodass mir und meinen Vorstandskollegen dieser Schritt besonders schwer gefallen ist ", so Präsident Georg Krimphove am Dienstagabend. " Hier spielen aber natürlich auch rationale Erwägungen eine Rolle und da war eine deutliche Tendenz erkennbar, auf die wir mit diesem Schritt reagieren mussten “, so Krimphove zu den Beweggründen der Freistellung.

Tasdelen: "Fußball ist überall irgendwie gleich"

Der neue Mann freut sich auf seine Aufgabe: „ Fußball ist überall irgendwie gleich. Natürlich kann man eine Drittligamannschaft nicht mit einem U19-Bundesligateam vergleichen. Allerdings ist die Arbeit identisch ", wird Tasdelen auf der Preußen-Webseite zitiert. " In der Trainingsarbeit bin ich erfahren und diese werde ich wie bisher fortsetzen “, mangelt es dem 41-jährigen A-Lizenz-Inhaber nicht an Selbstbewusstsein.

Nächstes Spiel im Pokal gegen Erkenschwick

Zuletzt hatte der SCP beim VfR Aalen mit 0:1 verloren. Das nächste Ligaspiel steht für die Münsteraner am 15. Oktober auf dem Programm. Um 14 Uhr ist Anpfiff zum Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. Zuvor geht es am 9. Oktober (15 Uhr) im Westfalenpokal gegen die Spielvereinigung Erkenschwick. „ Natürlich steht gegen Erkenschwick ein wichtiges Pflichtspiel an ", so Tasdelen. " Wenn ich am Sonntag noch auf der Bank sitze, werde ich versuchen, das Team so darauf vorzubereiten, dass das Ganze, was bisher gesehen ist, ausgeblendet werden kann und wir ein erfolgreiches Pokalspiel abliefern können. “

Stand: 04.10.2016, 17:51