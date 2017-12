Marco Antwerpen übernimmt in Münster

Wie die stark abstiegsbedrohten Westfalen am Dienstag (12.12.2017) mitteilten, wurde mit dem Regionalligisten Viktoria Köln, bei dem der 46-Jährige noch bis zum 30. Juni 2018 unter Vertrag stand, Einigung erzielt.

Antwerpen löst damit Benno Möhlmann ab, der am Wochenende nach der 1:4-Niederlage gegen Großaspach entlassen worden war. Er enthält einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich nach dem Klassenerhalt automatisch verlängern würde.

Antwerpen lief 186mal für die Preußen auf

Bei den Adlerträgern ist Marco Antwerpen kein Unbekannter, gleich dreimal streifte er sich zwischen 1996 und 2007 das Trikot mit dem Adler auf der Brust über und beendete beim Traditionsclub von der Hammer Straße schließlich seine Spielerkarriere nach 186 Spielen im Preußendress.

" Marco hat sich in Köln als Trainer sehr gut entwickelt und gezeigt, dass er auch große Herausforderungen meistern kann. Er weiß, wie man Spiele gewinnt und soll das jetzt auf unsere Mannschaft übertragen. Dass er den Verein und sein Umfeld so gut kennt, ist in unserer schwierigen Situation außerdem ein großer Vorteil ", so Sportdirektor Malte Metzelder.

Mit Viktoria Köln in der Relegation gescheitert

Seine Trainerlaufbahn begann Antwerpen beim SV Burgsteinfurt und führte ihn nach einem fünfjährigen Engagement bei Rot-Weiß Ahlen im Sommer 2016 zu Viktoria Köln. Mit den Höhenbergern gelang ihm in der Saison 2016/17 die Meisterschaft in der Regionalliga West und die Relegation zur 3. Liga, in der Viktoria jedoch am FC Carl Zeiss Jena scheiterte.

Bei der Viktoria übernimmt nun Roland Koch, Leiter des Nachwuchsleitungszentrums im Klub, die vakante Stelle und wird auch am Samstag beim Auswärtsspiel des Tabellenführers der Regionalliga West gegen Alemannia Aachen auf dem Trainerstuhl sitzen.

Stand: 12.12.2017, 21:31