MSV Duisburg legt mit Sieg in Mainz vor

Der MSV Duisburg, Drittliga-Erster, gewann am Freitag 2:0 beim Letzten, der U23 des FSV Mainz. Den Gästen genügten drei Minuten für zwei Treffer. Erst konnte Dustin Bomheuer nach einem Freistoß zum 1:0 einköpfen (30.) - es war bereits das dritte Tor im dritten Spiel nacheinander für den Verteidiger der Zebras. Kurz darauf war es Kingsley Onuegbu, der mit einem Schuss aus der Drehung erfolgreich war. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt auch in dieser Höhe gerecht. Die Gäste waren in der ersten Hälfte die spielbestimmende Elf.

Keeper Lenz pariert mehrmals prächtig

Mainz hatte im zweiten Durchgang dann durchaus einige Möglichkeiten, doch MSV-Keeper Lenz parierte ein ums andere Mal glänzend. Alleine zwischen der 55. und 69. Spielminute tauchten die Mainzer mehrere Male gefährlich vor dem Duisburger Tor auf. Einmal konnte Tim Albutat noch rechtzeitig vor der Linie klären, drei weitere Male stand Torwart Marcel Lenz auf dem Posten. In dieser Phase wurde deutlich, warum die Mainzer nach 22 Spieltagen erst 16 Tore auf ihrer Habenseite zählen. Danach passierte nicht mehr viel, der MSV spulte die letzten Minuten souverän herunter.

Gruev-Elf holt wichtige drei Punkte

Die Rot-Weißen, die seit dem 14. Spieltag die Rote Laterne in ihren Händen halten, hatten erst am vergangenen Spieltag aufhorchen lassen, als sie einen 2:1-Erfolg beim Tabellenzeiten VfL Osnabrück bejubeln durften. Das Gruev-Team indes stolperte gegen die Zweitvertretung des FSV nicht. Für die Duisburger, die seit nunmehr zehn Spieltagen unbesiegt sind, war das ein wichtiger Erfolg, denn am Samstag stehen sich die ärgsten Verfolger Magdeburg und Osnabrück gegenüber - ein Spiel, in dem sich beide nur gegenseitig die Punkte wegnehmen können.