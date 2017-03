Beim 0:0 der Sportfreunde gegen den Halleschen FC am Sonntag (19.03.2017) konnten die Sportfreunde nach einer Roten Karte gegen Halles Stefan Kleineheismann (64.) auch die Überzahl nicht nutzen.

In der Nachspielzeit vergab Luka Tankulic die große Chance auf den Siegtreffer. Allerdings hatte Lotte zuvor in einer hektischen Schlussphase auch Glück gehabt, dass Halles Dorian Diring aus kurzer Distanz das Tor verfehlte.

Intensive Wochen

Nach dem Pokalaus gegen Borussia Dortmund vom Dienstag (0:3) gehen für Lotte die intensiven Wochen weiter: Bereits am Dienstag um 19 Uhr treten die Sportfreunde im Verbandspokal-Viertelfinale beim FC Gütersloh an. Einen Tag später ist Lotte im in der Liga bei Sonnenhof Großaspach zu Gast, bevor es in zwei weitere englische Ligawochen geht. Zwischen dem 4. März und dem 8. April stehen insgesamt zwölf Pflichtspiele auf dem Spielplan der Sportfreunde.