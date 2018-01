Profi-Debüt bei Hansa Rostock

Die Karriere von Kevin Pannewitz startete mit einem lauten Knall. Am 02.11.2009 feierte er sein Profi-Debüt bei Hansa Rostock im Zweitligaspiel gegen den FC St. Pauli. Sein erster Torschuss hatte es in sich. Mit seinem schwächeren linken Fuß zog er aus rund 30 Metern ab, der Ball landete krachend an der Latte. Am Ende der Saison gewann er mit der A-Jugend von Rostock die deutsche Meisterschaft und galt mit 19 Jahren als ein vielversprechendes Talent, welches mit starken Leistungen auf dem Platz glänzte.

Fehlende professionelle Einstellung

Neben dem Platz verhielt der Jung-Profi sich aber gar nicht professionell. Ausgedehnte Disko-Besuche und zunehmende Gewichtsprobleme machten ihm zu schaffen. Zunächst schlug sich sein Lebensstil nicht negativ auf seine sportlichen Leistungsfähigkeit nieder. Zur Saison 2011/2012 änderte sich das. Schnell geriet er in die Schusslinie der Öffentlichkeit und wurde sowohl von Trainer Peter Vollmann, als auch von seinem Nachfolger Wolfgang Wolf suspendiert - mehr Selbstreflektion und Einsicht sollte wohl das Ziel dieser Maßnahmen sein. Und das, obwohl Hansa Rostock mit ihm fast doppelt so viele Punkte holte, als ohne ihn. Am Ende der Saison stieg Rostock ab und Pannewitz stand symbolisch für den Untergang der Hansa-Kogge.

Unverhoffte Chance in Wolfsburg bei Magath

Völlig überraschend bekam er im Sommer 2012 die Chance seines Lebens. Ausgerechnet der VfL Wolfsburg unter der Leitung von Fitness-Fanatiker Felix Magath verpflichtete Kevin Pannewitz für zwei Jahre. Unter der Regie des "Quälix" war er fit wie nie. Nur spielen durfte er nicht. Irgendwann, so Pannewitz, hielt er es im Kopf nicht mehr aus, und sein Vertrag beim Bundesligisten wurde aufgelöst. Kurz danach starb seine Mutter. Ein Schicksalsschlag, von dem er sich kaum erholte und nie darüber reden wollte.

Nach einem kurzen Engagement beim Goslarer SC kehrte Pannewitz 2015 in seine Heimatstadt Berlin zurück und richtete sich mit seiner Freundin, in Erwartung eines bodenständigen Lebens außerhalb der Öffentlichkeit, ein. Nebenbei kickte er mit alten Kollegen von früher bei der VSG Altglienicke oder später beim Oranienburger FC Eintracht in der sechsten Liga, wog nun rund 120 Kilogramm und formulierte ganz bescheidene Wünsche: "Ich hoffe, dass ich einen Job bei der Berliner Stadtreinigung annehmen kann."

Von Altglienicke zurück in den Profifußball

Der Besuch eines Fußballspiels sollte seinem Leben noch einmal eine nicht für möglichgehaltene Wendung geben. Auslöser waren die Worte seines Schwagers Timmy Thiele, welcher gerade ein Spiel mit seiner Mannschaft (Carl Zeiss Jena) verloren hatte, und sinngemäß zu seinem Kumpel Pannewitz sagte: "Mit dir hätten wir gewonnen, nur du bist ja zu fett." Im Interview mit der "Thüringer Allgemeinen" sagte Pannewitz: "Da hat es bei mir Klick gemacht. Wir haben einen Pakt geschlossen: Wenn ich ausreichend abnehme, besorgt er mir ein Probetraining in Jena. Und dann ging es los."

Comeback gegen Fortuna Köln

Er speckte mit Hilfe eines eigens auf ihn zugeschnittenen Fitnessprogramms 30 Kilogramm in 6 Monaten ab und überzeugte die Verantwortlichen in Jena so sehr, dass sie ihm einen Zwei-Jahresvertrag anboten. Bis jetzt hat es zu keinem Einsatz in der dritten Liga gereicht. Seine Aufstellung und Leistung im letzten Testspiel der Wintervorbereitung lassen aber darauf schließen, dass sein Profi-Comeback am Samstag (20.01.2018, 14 Uhr) gegen Fortuna Köln bevorsteht. Vielleicht verläuft sein Comeback genauso krachend wie das Debüt.

Video starten, abbrechen mit Escape Sport im Westen live: Fußball 3. Liga, Fortuna Köln - Carl Zeiss Jena | Sport | 20.01.2018 | 00:20 Min. | Verfügbar bis 20.01.2018 | WDR

