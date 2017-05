Viktoria nach Heimpleite vor schwerer Aufgabe

Seit 2012 zählte die Viktoria jedes Jahr zu den Meisterschaftsfavoriten in der Regionalliga West. Im fünften Anlauf wurde nun das erste Etappenziel Richtung Aufstieg erreicht - die Meisterschaft. Doch wahrscheinlich wird das nicht reichen. Gegen den Meister der Regionalliga Nordost kassierten die Kölner am Sonntag (28.05.2017) im eigenen Stadion eine bittere 2:3 (0:2)-Niederlage.

Viktoria mit gutem Beginn

Die Chancen, das Resultat am Donnerstag im Rückspiel in Jena noch so drehen, tendieren gen Null. Die Kölner hatten die erste Möglichkeit des Spiels, doch Mike Wunderlich verzog nach zwei Minute nur knapp. Sechzehn Minuten später war der Viktoria-Torjäger erneut in guter Position, doch er scheiterte am Gäste-Keeper Koczor.

Zwei Geschenke an die Gäste

Kurz darauf unterlief Viktoria-Torwart Phillipp Kühn ein schwerer Fehler, als er sich bei einem langen Ball verschätzte. Jenas Timmy Thiele ließ sich nicht zweimal bitten - das 0:1 (21.). Nur sieben Minuten später das nächste Geschenk für Carl Zeiss: Edwin Schwarz kam nach einem schlechten Pass von Michael Lejan in Bedrängnis. Firat Sucsuz erlief den anschließenden, zu kurz geratenen Rückpass zum Keeper - das 0:2 (28.).

Jena nach Führung sehr souverän

Nach der anfänglichen Kölner Überlegenheit hatte Jena die Partie nun klar im Griff. Viktoria konnte froh sein, dass es "nur" 0:2 zur Pause stand. Das dritte Tor fiel dann im zweiten Abschnitt. Mit einem sehenswerten Chip markierte Timmy Thiele mit sienem zweiten Treffer das 0:3.

Video starten, abbrechen mit Escape Sport im Westen live: Fußball Relegation - Aufstieg in die 3. Liga | 28.05.2017 | 01:46:50 Min. | Verfügbar bis 04.06.2017 | WDR

Köln braucht im Rückspiel zwei Tore

Den Rheinländern gelang zwar noch das 1:3 nach einem von Wunderlich verwandelten Foulelfmeter (72.). Kurz vor Schluss brachte der Treffer nach einem Lanius-Kopfball neue Hoffnung im Lager der Kölner. Dennoch wird es für die Elf von Trainer Marco Antwerpen nach dem 2:3 sehr schwer. Bei den in Köln sehr souverän auftretenden Thüringern muss Viktoria mindestens zwei Treffer erzielen. Bitter: Kölns Torjäger Wunderlich sah kurz vor Schluss die rote Karte und wird im Rückspiel am Donnerstag (17 Uhr/live im MDR) nicht dabei sein.

Stand: 28.05.2017, 15:46