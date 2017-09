Fortuna muss sich mit Remis zufrieden geben

Die Gäste waren nach fünf Minuten durch El-Helwe mit 1:0 in Führung gegangen. Es war einkurioser Treffer: bei einem Befreiungsschlag wurde ein Kölner vom eigenen Kollegen am Rücken getroffen und die Kugel fiel dem Torschützen maßgerecht auf den Fuß.

Im Anschluss machten die Kölner viel Druck und kamen bereits in der 10. Minute durch Brandenburger zum 1:1-Ausgleich. Nach Flanke von Kegel war er per Kopf erfolgreich.

Keita-Ruel vergibt Großchance

Trotz vehementer Bemühungen gelang den Kölner anschließend aber kein weiterer Treffer mehr. Die größte Gelegenheit vergab Keita-Ruel in der 26. Minute, als er zunächst am auf der Linie klärenden Kleineheismann scheiterte, ehe er beim zweiten versuch aus kurzer Distanz am Keeper Schnitzler scheiterte.

Stand: 15.09.2017, 16:36