Spieltag nach Maß für den MSV Duisburg

Kontrollierter Beginn des Spitzenreiters

Maßarbeit: Fabian Schnellhardt traf zur 1:0-Führung der Duisburger.

Der Tabellenführer versuchte von Beginn an auf dem neu verlegten Rasen seine technische Überlegenheit auszuspielen. In Form von Torchancen schlug sich dies zunächst allerdings nicht nieder. Erst in der 25. Minute hatte Andreas Wiegel die Chance aus kurzer Distanz - sein Schuss wurde aber abgeblockt. Die Münsteraner verteidigten bereits im dicht gestaffeltem Mittelfeld die Kombinationen der Duisburger, sorgten ihrerseits aber vor allem bei Freistößen für etwas Gefahr vor MSV-Torwart Mark Flekken.

In der 38. Minute machte es Fabian Schnellhardt dann besser. 18 Meter vor dem Tor nahm Schnellhardt Maß und schlenzte den Ball unahltbar für Schulte Niehues in den Winkel. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Münster mit der zwischenzeitlichen Führung

Die Pause nutzte Münsters Trainer Benno Möhlmann für einen Wechsel im Angriff. Für Winterneuzugang Mirkan Aydin brachte er Martin Kobylanski - und der brauchte nur 25. Sekunden und zwei Ballkontakte, um den Ausgleich für Münster zu erzielen. Die Münsteraner attackierten in der Folge deutlich früher, so dass sich die Duisburger nur noch wenige Chancen erspielen konnten. In der 71. Minute fiel dann sogar die Führung für den Tabellen-17., bei dem wieder der Joker Martin Kobylansky traf.

Duisburg drängte nun auf den Ausgleich. Mit Erfolg: In der 87. Minute war es Dustin Bomheuer, der nach einer Ecke zum 2:2 traf. Dramatisch wurde es dann in der Nachspielzeit. Zunächst musste Münsters Benjamin Schwarz in der vierten Minute der Nachspielzeit wegen wiederholten Foulspiels mit der Gelb-Roten-Karte das Feld verlassen. Den fälligen Freistoß auf den zweiten Pfosten hatten viele Münsteraner dann schon hinter der Linie gesehen - doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen, der Ball kam erneut zu Fabian Schnellhardt, der aus gut 20 Metern erneut unhaltbar in den Winkel traf.

Schnellhardt verlängert bis 2020

Nicht nur mit seinem Doppelpack hatte Schnellhardt die Duisburg-Fans glücklich gemacht. Bereits vor dem Spiel hatte der Tabellenführer verkündet, dass der talentierte Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2020 verlängert. " Dass Fabian mit seinem Auftreten Begehrlichkeiten weckt und bei anderen Vereinen auf dem Wunschzettel steht, ist klar. Er hat eine tolle Entwicklung hinter sich, ist für unsere Ziele eine wichtige Stütze und seine Vertragsverlängerung schon jetzt ein gutes Zeichen für den ganzen Verein ", sagte Sportdirektor Ivo Grlic. Allerdings hat der Spieler Ausstiegsoptionen in den Kontrakt einbauen lassen.

Stand: 12.02.2017, 16:27