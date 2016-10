3. Liga - Remis für Münster und Lotte, MSV siegt

Die Münsteraner erkämpften am 11. Spieltag der 3. Liga einen glücklichen Punkt. Das Team von Interimstrainer Cihan Tasdelen kam gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag zu einem 2:2 (0:1). Wehens Luca Schnellbacher (10.) und Manuel Schäffler (64.) brachten die Gäste vor 5.545 Zuschauern zweimal in Führung. Für Münster trafen der eingewechselte Tobias Warschewski (54.) und Amaury Bischoff (86.) per Foulelfmeter. Bis dahin war Wehen über weite Strecken die effektivere Mannschaft.

Albutat und Iljutcenko treffen bei MSV-Sieg

Der MSV Duisburg arbeitet weiter erfolgreich am Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga – und holte am Samstag seinen siebten Saisonsieg. Der Drittliga-Tabellenführer gewann bei Jahn Regensburg am Samstag 2:1. Die "Zebras" waren gut in das Spiel gestartet: In der zehnten Minute köpfte Tim Albutat den Ball nach einer Flanke von Andreas Wiegel ins Netz. Doch die Gastgeber, die als Tabellenvierter ins Spiel gegangen waren, kamen immer besser in die Partie und zu großen Torchancen. Per Distanzschuss traf Jann George zum Ausgleich (52.). Beide Teams spielten danach auf Sieg. Der Siegtreffer gelang Duisburgs Stanislav Iljutcenko nach einem Torwartfehler (80.).

Lotte punktet in Aalen

Nach zuvor zwei Niederlagen verbuchten die Sportfreunde Lotte unterdessen wieder einen Punkt. Im Topspiel beim VfR Aalen kam die Elf von Trainer Ismail Atalan am Samstag zu einem 1:1 (1:1). Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen durch einen von Mika Ojala (10.) verwandelten Handelfmeter in Führung. Lotte glich umgehend durch Kevin Freiberger (15.) aus. In einer umkämpften Partie hatte Lottes Bernd Rosinger (63.) die beste Möglichkeit zur Führung. Er scheiterte aber aus etwa neun Metern an der Latte.

Fortuna Köln am Sonntag in Frankfurt

Am Sonntag (16.10.2016, 14 Uhr) muss Fortuna Köln beim FSV Frankfurt antreten. Die Hessen feierten zuletzt drei Siege in Serie. Daher warnt Fortuna-Coach Koschinat seine Mannschaft: Die Siegesserie werde dem FSV ein "unglaubliches Selbstvertrauen" geben, so Koschinat. "Deswegen ist es ein sehr, sehr kompliziertes Spiel." Bei der Fortuna, die am vergangenen Wochenende einen 6:0-Sieg im Mittelrheinpokal feierte, ist der Einsatz des angeschlagenen Kristoffer Andersen noch offen.

Bereits am Freitag hatte der SC Paderborn einen 3:2-Sieg bei der SG Sonnenhof Großaspach gefeiert.

Stand: 15.10.2016, 15:55