3. Liga: Zu-Null-Siege für SCP, Lotte und Köln

Chemnitzer FC - SC Paderborn 0:2 (0:1)

Der SC Paderborn hat seine Aufstiegsambitionen im ersten Pflichtspiel des Jahres mit einem Sieg beim Chemnitzer FC untermauert. Das Team von Trainer Steffen Baumgart hatte beim Tabellenvorletzen am Samstagnachmittag (20.01.2018) zwar etwas Glück, nicht früh in Rückstand geraten zu sein, brachte das Spiel nach der 1:0-Führung durch Christopher Antwi-Adjej aber unter seine Kontrolle.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff sorgte SCP-Stürmer Dennis Srbeny mit dem 2:0 für klare Verhältnisse und schoss Paderborn vorübergehend wieder an die Spitze.

Video starten, abbrechen mit Escape Fußball 3. Liga, Fortuna Köln - Carl Zeiss Jena | 20.01.2018 | 01:38:59 Min. | Verfügbar bis 20.01.2019 | WDR

Fortuna Köln - Carl Zeiss Jena 1:0 (0:0)

Zum Start der 3. Liga in die Rest-Rückrunde hat Fortuna Köln am Samstag Carl Zeiss Jena mit 1:0 besiegt. Beiden Teams merkte man die Winter-Spielpause an. Nur selten gelangen gute Kombinationen, Torchancen waren Mangelware.

Die Anfangsphase in beiden Hälften gehörte Jena, doch Torwart Tim Boss (7./11./58.) und die Latte (51.) verhinderten die Gästeführung. Manuel Farrona Pulido vergab für Fortuna eine gute Chance (24.). Nach einer Ecke fiel dann der Kölner Führungstreffer durch Nico Brandenburger (61.) wie aus dem Nichts. Auch danach hatte Jena eine gute Möglichkeit, doch Christoph Menz rettete auf der Linie (68.). Insgesamt ein glücklicher Erfolg für die Mannschaft von Uwe Koschinat, die damit den Kontakt zu Tabellenplatz drei halten konnte.

Sportfreunde Lotte - FSV Zwickau 1:0 (0:0)

Die Sportfreunde Lotte konnten sich vom Tabellenkeller der 3. Liga etwas absetzen. Am Samstag feierte das Team von Trainer Andreas Golombek gegen den Tabellennachbarn FSV Zwickau einen 1:0-Heimsieg. Matchwinner war Stürmer Bernd Rosinger, der für den in der Winterpause abgewanderten Hamadi Al Ghaddioui in die Startelf rutschte.

Rosinger - zuvor nur Teilzeitarbeiter in der Offensive Lottes - traf in der 59. Minute nach Vorarbeit von Jaroslaw Lindner. Es war das erste Ligator für den 28-Jährigen in dieser Saison.

Münster erst am Sonntag in Meppen

Erst am Sonntag steigt Preußen Münster wieder in das Spielgeschehen der 3. Liga ein. Um 14 Uhr beginnt das Auswärtsspiel beim SV Meppen, das gleichzeitig das Pflichtspieldebüt von Trainer Marco Antwerpen ist.

Stand: 20.01.2018, 15:03