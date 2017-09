Paderborn bleibt Tabellenführer

Heinrich brachte den SC Preußen in einer von Beginn an kampfbetonten Begegnung nach 29 Minuten mit 1:0 in Führung, als er einen satten Rechtsschuss aus 14 Metern flach versenkte.

Nach dem Wechsel schlug der SCP zurück. Wassey traf mit sattem Linksschuss (67.). Wassey erzielte auch den 2:1-Siegtreffer per Handelfmeter (79.), der aber eine klare Fehlentscheidung war. Münsters Verteidiger Lion Schweers war im eigenen 16er aus einem Meter Entfernung der Ball an den Arm geschossen worden.

Stand: 15.09.2017, 16:22