Fortuna Köln erobert Tabellenspitze

Die Fußball-Profis von Fortuna Köln haben sich an die Spitze der 3. Liga gesetzt. Das Team von Trainer Uwe Koschinat gewann am Freitagabend (08.09.2017) bei der U23 von Werder Bremen mit 2:1. Daniel Keita-Ruel hatte die Fortunen zunächst in Führung gebracht (17.), aber Werder-Stürmer Ousman Manneh sorgte nach einem missglückten Rückpass von Dominik Ernst noch vor der Halbzeit für den Ausgleich (31.).

Mit dem 1:1 zur Pause war die Fortuna gut bedient, da Manneh und Leon Jensen kurz vor der Pause jeweils noch das 2:1 auf dem Fuß hatten. Nach dem Wechsel war es dann Robin Scheu, der die Kölner Führung gleich zweimal verpasste. Seine Schüsse verfehlten das Bremer Gehäuse jeweils knapp. In der 81. Minute erzielte dann Nico Brandenburger nach einer Ecke von Maik Kegel per Kopf die erneute Führung für Köln.

Fortuna bringt den Sieg in Unterzahl über die Zeit

Diesen Vorsprung brachte die Koschinat-Elf in Unterzahl über die Zeit, nachdem Ernst wegen wiederholten Foulspiels noch Gelb-Rot gesehen hatte (85.) Kurz vor dem Ende hatten die Bremer wie schon in Durchgang eins durch Manneh und Jensen eine Doppelchance, konnten Tim Boss im Kasten der Fortuna aber nicht überwinden.

Überschattet wurde die Vorbereitung der Kölner auf das Spiel jedoch von der schweren Verletzung von Maurice Exslager. Der 26 Jahre alte Stürmer hatte sich zu Wochenbeginn zum dritten Mal in seiner Karriere einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen und steht der Fortuna in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

Möhlmann hatte sein Team im Vorfeld gewarnt

Deutlich schlechter lief es für Preußen Münster. Trainer Benno Möhlmann hatte bereits vor der Partie gesagt, die Tatsache, dass Zwickau Tabellenletzter ist, habe nichts zu sagen. Er sollte Recht behalten. Sein Team zog gegen den zuvor sieglosen FSV Zwickau mit 0:2 den Kürzeren. Ronny König brachte die Sachsen vor der Pause in Führung (38.), und Abwehrspieler Toni Wachsmuth sorgte nach nach einer Ecke per Kopf für die Entscheidung (56.). Für die Preußen war dies bereits die dritte Heimschlappe in Serie, während sie auswärts noch kein Spiel verloren haben (2 Remis, 1 Sieg).