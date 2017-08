3. Liga: Fortuna Köln und Münster feiern Siege

SC Fortuna Köln - VfL Osnabrück 3:0 (1:0)

Die Erfolgsserie von Fortuna Köln hält an. Die Kölner holten am Mittwoch (02.08.2017) den dritten Sieg im dritten Spiel der Drittliga-Saison. Nach dem am Ende souveränen 3:0 über den VfL Osnabrück im heimischen Südstadion teilt sich die Fortuna die Tabellenspitze mit dem SV Wehen Wiesbaden.

Der VfL war anfangs besser, doch Manuel Farrona Pulido erzielte mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze das 1:0 für die Fortuna (42. Minute). Und die Fortuna ließ in der zweiten Halbzeit nicht nach: Kurz nach der Pause traf Robin Scheu zum 2:0 (48.), ein Kopfballtor von Markus Pazurek entschied die Partie (70.).

FC Würzburger Kickers - SC Preußen Münster 0:1 (0:0)

Auch Preußen Münster blieb im dritten Spiel der Drittliga-Saison ungeschlagen. Die Westfalen verbuchten am Mittwoch beim Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers einen glücklichen 1:0-Auswärtssieg. Nach drei Spieltagen hat Münster nun sieben Punkte auf dem Konto.

Münsters Adriano Grimaldi (2. v. l.) behauptet sich im Luftduell

Die Franken waren insgesamt die aktivere Mannschaft, doch das Siegtor gelang den Gästen: Adriano Grimaldi bugsierte den Ball zu Michele Rizzi, der freistehend zum 1:0 einschoss (69. Minute). Würzburg erhöhte danach den Druck, kam auch zu guten Chancen. Doch der starke Torwart Nils Körber sicherte Münsters Sieg.

Sportfreunde Lotte - SC Paderborn 1:2 (1:1)

Auch der SC Paderborn hat nach drei Spielen noch keine Niederlage einstecken müssen. Bei den Sportfreunden Lotte holte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Dienstag beim 2:1 (1:1) den zweiten Saisonsieg und setzt sich damit im oberen Bereich der Tabelle fest.

Sven Michel brachte die Gäste vor 2.578 Zuschauern nach 27 Minuten nach einem Paderborner Konter in Führung. Diese hielt jedoch nur fünf Minuten, dann traf Andre Dej für Lotte zum Ausgleich. Kurz vor dem Ende vergab Dej noch eine Großchance zum möglichen Siegtreffer für Lotte. Stattdessen entschied ein Eigentor von Lottes Tim Wendel die Partie zu Gunsten des SCP.

Stand: 02.08.2017, 21:03