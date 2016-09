Münster verliert erneut, Lotte wieder stark

Das Drittliga-Schlusslicht Münster verlor das Kellerduell in Frankfurt am Mittwoch (21.09.2016) mit 1:4. Der FSV, als Tabellenvorletzter angetreten, konnte Schwächen in der Preußen-Abwehr leicht ausnutzen: Yannick Stark erzielte zwei Tore für die Hessen (8./28. Minute). Fabian Schleusener erhöhte per Kopf auf 3:0 für den FSV (52.). Danach leistete Münster mehr Gegenwehr: Adriano Grimaldi schoss das 1:3 (67.). Es wurde aber keine Aufholjagd: Schleusener machte mit dem 4:1 alles klar (90.).

Lottes Siegesserie geht weiter

Die Sportfreunde Lotte hingegen feierten am Mittwoch ihren vierten Drittliga-Sieg in Folge. Die Westfalen gewannen ihr Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach 2:1 und stehen damit nun wieder an der Tabellenspitze der 3. Liga. Der selbstbewusste Aufsteiger begann gut und ging durch ein Kopfballtor von Kevin Freiberger in Führung (20. Minute). Lucas Röser glich für die Gäste durch einen Foulelfmeter aus (36.). Doch Lotte ließ sich nicht aufhalten: Philipp Steinhart erzielte nach der Pause das Siegtor (65.).

Paderborn schlägt Chemnitz

Die Paderborner Abwehr hatte die Chemnitzer meist gut im Griff.

Der SC Paderborn hatte am Mittwoch im Spiel gegen Chemnitz Anlaufschwierigkeiten, am Ende siegte der SCP aber mit 4:2. In der ersten Halbzeit taten sich die Paderborner schwer und kassierten kurz vor der Pause noch das 0:1. Für den Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff brauchte der SCP noch die Hilfe eines Chemnitzer Eigentors. Danach kamen die Paderborner ins Rollen und sicherten durch zwei Tore von Zlatko Dedic, und einen Treffer Sven Michel den zweiten Sieg in Folge.

Heimniederlage für Fortuna Köln

Fortuna Köln musste einen Dämpfer hinnehmen: Die Fortuna verpasste mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Hansa Rostock den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Im heimischen Südstadion kamen die Kölner in der 21. Minute zu ihrer ersten Torchance durch Cauly Oliveira Souza, der den Ball aber über das Tor zog. Fast eine Stunde dauerte es bis zum ersten Tor: Der Rostocker Stephan Andrist leitete mit seinem 0:1 die Kölner Niederlage ein, die er in der 79. Minute mit dem 0:2 perfekt machte.

Bereits am Dienstag hatte sich MSV Duisburg torlos von Holstein Kiel getrennt.

Stand: 21.09.2016, 17:17