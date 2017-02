MSV Duisburg geht Topspiel selbstbewusst an

Beim MSV Duisburg läuft es derzeit blendend: Seit mehr als vier Monaten sind die Meidericher Fußballer in Pflichtspielen ungeschlagen, die bisher letzte Niederlage unterlief der Mannschaft von Trainer Ilia Gruev am 22. Oktober, als man zu Hause mit 0:1 gegen Hansa Rostock verlor.

"Zebras" wollen sich nicht ausruhen

Es folgten insgesamt fünf Siege und sechs Unentschieden in der 3. Liga. Insbesondere die beiden jüngsten Siege - gegen Preußen Münster (3:2) und in Mainz (2:0) - verschafften dem Spitzenreiter einen komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Für die "Zebras" ist das aber kein Grund, einen Gang runterzuschalten. "Es wäre der größte Fehler, sich jetzt auszuruhen. Wir möchten nicht, dass unser Polster schmilzt" , warnte Mittelfeldspieler Andreas Wiegel.

Immerhin ist am Freitag (18.30 Uhr) der 1. FC Magdeburg, der derzeit ärgste Verfolger, in der MSV-Arena zu Gast. Der FCM verbuchte am vergangenen Wochenende mit dem 3:0 über den VfL Osnabrück seinen ersten Sieg im Jahr 2017 und eroberte so Rang zwei.

Gruevs Wiedersehen mit Christian Beck

Christian Beck

Das direkte Duell am Freitag, für das der MSV 18.000 Zuschauer erwartet, geht Gruev selbstbewusst an: "Meine Mannschaft ist immer bereit, sich mit den Spitzenteams der Liga zu messen" , sagte der Bulgare. Für ihn gibt es auch ein Wiedersehen mit Christian Beck. Der Magdeburger Top-Torjäger (elf Saisontore) trainierte in der Jugend von RW Erfurt unter Gruev.

Laut Gruev ist der Einsatz von Torwart Mark Flekken (Oberschenkelzerrung) und Mittelfeldspieler Nico Klotz (Sprunggelenksverletzung) fraglich. Flekken wurde zuletzt in Mainz stark von Marcel Lenz vertreten.

SC Paderborn will sich von Abstiegszone absetzen

Ebenfalls am Freitag (19 Uhr) empfängt der Tabellen-14. SC Paderborn den SV Wehen Wiesbaden. Den SCP wurmt noch die Niederlage bei der U23 von Werder Bremen - das personell geschwächte Team von Trainer Stefan Emmerling verlor 0:1.

Stefan Emmerling

Doch mit einem Sieg über den Tabellen-18. aus Hessen könnte sich der SCP nun wieder deutlich von den Abstiegsplätzen absetzen. "Wir werden alles rausknallen, was in uns steckt" , versprach Emmerling.

Personalsituation entspannt sich

Nach der Grippewelle im Kader entspanne sich die Personalsituation "allmählich" , wie der Trainer am Mittwoch erklärte. So gebe es bei den Defensivspielern Tim Sebastian, Sebastian Schonlau und Sebastian Heidinger Hoffnung auf einen Einsatz.

Der verletzte Verteidiger Thomas Bertels und Stürmer Koen van der Biezen, der laut Club noch zu hohe Entzündungswerte hat, fallen hingegen sicher aus.

Stand: 23.02.2017, 18:47