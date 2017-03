3. Liga - Fortuna Köln verliert in Chemnitz

Chemnitzer FC - Fortuna Köln 3:1 (1:1)

Fortuna Köln hat zum Auftakt des 25. Spieltags in der 3. Liga die dritte Niederlage in Serie einstecken müssen. Beim Chemnitzer FC verloren die Rheinländer am Freitagabend (03.03.2017) mit 1:3 (1:1). Die Fortuna ging nach 21 Minuten glücklich durch ein Eigentor von Berkay Dabanli in Führung. Chemnitz glich durch Florian Hansch aus (23.). Tim Danneberg traf zum verdienten 2:1 (64.). Marc Brasnic vergab die beste Chance auf das 2:2, als er einen Elfmeter verschoss. Stattdessen traf Dennis Mast zum 3:1-Endstand (84.) für Chemnitz.

Holstein Kiel - SC Paderborn (Samstag, 14 Uhr)

Nach einem Zwischenhoch ist Paderborns Kampf um den Klassenerhalt nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen wieder ein bisschen ins Stocken geraten. Trotzdem reisen die Ostwestfalen am Samstag optimistisch nach Kiel. Zum einen gewann der SCP unter der Woche im Westfalenpokal gegen Regionalligist SC Verl mit 1:0 und steht im Halbfinale. Zum anderen könnten mit Christian Strohdiek und Sebastian Schonlau zwei zuletzt Verletzte zurückkehren. "Die Lage hat sicht etwas entspannt", meinte Trainer Stefan Emmerling trotz der Gelbsperren von Robin Krauße und Marcus Piossek. Kiel gewann nur eins seiner letzten sechs Spiele, das aber beim letzten Heimauftritt mit 5:1 deutlich gegen Fortuna Köln.

SSV Jahn Regensburg - SF Lotte (Samstag, 14 Uhr)

Nach zwei Absagen und zwei Wochen Spielpause wollen die Sportfreunde Lotte am Samstag beim Tabellendritten Regensburg wieder Fahrt aufnehmen und ihre Serie von zuletzt drei Zu-Null-Siegen weiter ausbauen. Co-Trainer Joseph Laumann erwartet ein "offenes Spiel zweier offensiv denkender Mannschaften." Regensburg ist mit drei Remis und zwei Siegen 2017 noch ungeschlagen. Insgesamt hat das Team von Trainer Heiko Herrlich seit sieben Spielen nicht verloren. Bei Lotte sind bis auf die verletzten Tobias Haitz und Yannick Zummack alle Spieler fit.

Preußen Münster - Hallescher FC (Samstag, 14 Uhr)

Das ernüchternde 1:3 bei Mainz II am vergangenen Spieltag ist abgehakt. Im Heimspiel gegen Halle am Samstag erwartet Münsters Trainer Benno Möhlmann ein anderes Auftreten: "Wir haben zu Hause ein größeres Selbstbewusstein. Deshalb wird es gegen Halle besser." Preußen hat seine beiden Heimspiele in diesem Jahr klar gewonnen. Gegen den zuletzt vier Mal sieglosen Tabellenfünften aus Halle muss Möhlmann mit Ole Kittner, Sinan Tekerci, Denis Mangafic, Bennet Eickhoff, Simon Scherder und Philipp Hoffmann insgesamt sechs Spieler ersetzen.

Werder Bremen II - MSV Duisburg (Sonntag, 14 Uhr)

Geht es nach der Rückrundentabelle, dann ist die Partie des MSV Duisburg bei Werder Bremens Zweitvertretung am Sonntag (14 Uhr) ein Spitzenspiel. In dieser Rangliste belegen die Bremer nämlich Platz zwei hinter dem MSV. "Es ist eine spielstarke Mannschaft, die jung und hungrig ist" , sagt MSV-Verteidiger Thomas Blomeyer über den Gegner. "Das wird kein leichtes Spiel." Duisburg muss in Bremen auf die gesperrten Baris Özbek und Tim Albutat verzichten.

red; sid | Stand: 03.03.2017, 20:48