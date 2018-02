3. Liga - SCP remis, Münster mit Rizzi-Gala

SG Sonnenhof Großaspach - SC Paderborn 1:1 (0:1)

Der SC Paderborn ist bei der SG Sonnenhof Großaspach nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Ostwestfalen waren am Samstag in der ersten Hälfte klar überlegen und gingen verdientermaßen mit einem 1:0 in die Pause. Jedoch war der Treffer von Tietz (34.) umstritten, denn der Schütze hatte Großaspachs Torwart Broll im Strafraum bedrängt.

Nach dem Wechsel entwickelten die Hausherren mehr Druck. Gehring gelang der Ausgleich (74.). Nach dem 1:1 drückte die SG, doch die SC-Abwehr hielt stand.

Fortuna Köln - SpVgg Unterhaching 0:0

Fortuna Köln hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen die SpVgg Unterhaching reichte es am Samstag auf eigenem Platz nur zu einem 0:0-Unentschieden. Für die Kölner war es bereits das achte Remis der laufenden Saison. Der Abstand auf Relegationsplatz drei beträgt nun fünf Punkte. "Wenn man ehrlich ist, und man will auf Platz drei, dann ist das zu wenig", sagte Fortuna-Trainer Uwe Koschinat am WDR-Mikrophon.

Die knapp 2.000 Fans im Kölner Südstadion konnten sich nur selten an den Darbietungen beider Teams erfreuen. Die Partie hatte nur mittelmäßiges Niveau. In der 84. Minute hätte Fortuna-Stürmer Keita-Ruel fast das 1:0 geköpft, doch Haching-Keeper Müller parierte bravourös. Karnevalssamstag reisen die Fortunen nun zum Karlsruher SC, der sich ebenfalls noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Liga macht.

Werder Bremen II - Preußen Münster 2:4 (1:0)

Preußen Münster hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg verbucht. Bei Werder Bremens U23 gewann die Antwerpen-Elf mit 4:2 (0:1)

In der ersten Hälfte nutzte Werders Schmidt eine der wenigen Chancen zur Führung (20.). Nach dem Wechsel unterlief dem eingewechselten Rizzi ein Fehlpass, der zum zweiten Werder-Tor führte (53.). Die Partie schien gelaufen, doch Rizzi korrigierte seinen Fehler mit gleich vier Toren am Stück (56.FE/61./72./90.).

