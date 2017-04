Münster gewinnt NRW-Duell, Paderborn mit Kampfgeist

Preußen Münster - Sportfreunde Lotte 1:0 (0:0)

Preußen Münster hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Die Adlerträger gewannen das NRW-Duell am Mittwoch (05.04.2017) gegen die Sportfreunde Lotte dank eines späten Treffers mit 1:0. Nach einer kurzen Drangphase der Gäste zu Beginn der Partie übernahm Münster das Kommando. Allerdings wussten die Gastgeber mit dem Mehr an Ballbesitz zunächst nur wenig anzufangen. Erst nach der Pause kamen sie gefährlicher vor das Tor, vergaben ihre Chancen aber teils kläglich. Das änderte sich drei Minuten vor dem Ende: Ausgerechnet der Ex-Lotteraner Jeron Al-Hazaimeh stieg nach einem Freistoß von Michele Rizzi am höchsten und köpfte den Ball ins Tor.

Damit vergrößert Münster sein Polster auf die Abstiegsränge auf acht Punkte. Die Sportfreunde bleiben trotz ihres sechsten torlosen Ligasspiels in Folge auf Platz zehn.

Hallescher FC - SC Paderborn 1:1 (1:1)

Unterdessen werden die Abstiegssorgen des SC Paderborn immer größer. Die Ostwestfalen erkämpften sich beim Halleschen FC zwar in Unterzahl ein 1:1, der Rückstand auf das Rettende Ufer beträgt aber weiter sechs Punkte. Aykut Soyak brachte den SCP früh in Führung. Doch die Rote Karte gegen Keeper Michael Ratajczak (20.) beendete jäh die Drangphase der Gäste. Danach war Halle klar besser und kam nach 30 Minuten zum verdienten Ausgleich.

Im zweiten Durchgang stand Paderborn defensiv aber gut, so dass Halle kaum noch gefährlich vor das Tor kam. Kurz vor dem Abpfiff hatte Tim Sebastian dann sogar noch die wichtigen drei Punkte für die Ostwestfalen auf dem Fuß, scheiterte aber an einer tollen Parade von HFC-Schlussmann Fabian Bredlow.

Hansa Rostock - MSV Duisburg 1:0 (1:0)

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Bei Hansa Rostock verlor der Tabellenführer überraschend mit 0:1 (0:1) und büßte erneut Punkte auf die Verfolger ein. Der Siegtreffer für Rostock fiel bereits nach zehn Minuten, als Amaury Bischoff per Volleyschuss traf. Rostock war vor der Pause die gefährlichere Mannschaft, Duisburg kam erst spät in der Partie zu guten Chancen. Kingsley Onuegbu vergab die beste Gelegenheit.

Duisburg konnte nur zwei seiner letzten acht Ligaspiele gewinnen. Dadurch ist der Vorsprung auf den Relegationsrang drei auf vier Punkte geschmolzen. Rostock beendete dagegen seine Negativserie von zuletzt sieben Spielen ohne Dreier.

Stand: 05.04.2017, 21:14