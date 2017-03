Böger - "3. Liga offen von Platz zwei bis 20"

"Von Platz zwei bis 20 ist alles offen" , so Böger, der allein den Spitzenreiter MSV Duisburg ausnimmt, den er als Meister und Aufsteiger vorhersagt. Die Ausgeglichenheit im Rest des Feldes - sogar dem etwas abgeschlagenen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 II traut Böger wegen des deutlichen Aufwärtstrends den Klassenerhalt zu - führt der Hallenser Sportdirektor auf das Scouting zurück. "Ich muss manchmal schmunzeln. egal, wo ich mich rumtreibe, sind die Kollegen der anderen Drittligavereine auch zugegen", sagte Böger. Mit Ausnahme des MSV suche jeder Klub meistens "junge, deutsche Spieler" aus den U23-Mannschaften von Profiklubs oder U19-Spieler aus den Bundesligen dieser Altersklasse.

Was ein Abstieg, der "worst case" , in den Amateurfußball bedeute, zeigten die Beispiele von Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen oder "meines Heimatvereins Carl Zeiss Jena" , sagte Böger. Für seinen Klub plant er derzeit für eine weitere Saison in der 3. Liga, "ohne die 2. Liga außer acht zu lassen" .