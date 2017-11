Preußen Münster - Chemnitzer FC 1:0 (0:0)

Preußen Münster hat am Freitag dagegen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Die Preußen bezwangen den Chemnitzer FC mit 1:0 und zogen damit in der Tabelle an den Gästen vorbei.

Das erlösende Tor für die Adlerträger, die zuvor viele Chancen ausgelassen hatten, fiel in der 49. Minute: Simon Scherder traf mit einem strammen Schuss aus 25 Metern. Obwohl Münster lange alles im Griff hatte, wurde es am Ende noch einmal hektisch. Chemnitz traf die Latte und in der Schlussphase sah Münsters Stephane Tritz die Gelb-Rote Karte (89.) wegen wiederholten Foulspiels. Doch am Ende änderte sich nichts mehr und Münster feierte die drei Punkte.