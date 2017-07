Vor dem Saisonstart herrscht weitgehend Einigkeit unter den Trainern der Fußball-Drittligisten. Der Karlsruher SC geht als Favorit auf den Aufstieg in die neue Drittliga-Spielzeit. Zum Start am Freitag (21.07.17) muss der Zweitligaabsteiger gegen den VfL Osnabrück ran.

Und die Karlsruher nehmen die Favoritenrolle an und sind durchaus selbstbewusst. "Unser Ziel ist es, eine gute Runde zu spielen und den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen" , sagt Trainer Marc-Patrick Meister. Das gelang dem Klub auch schon nach dem Abstieg 2012.

Gestandene Spieler

Um das zu wiederholen, setzen die Badener auf gestandene Spieler. Der Umbruch ist enorm. 28 Fußballer verließen den Wildpark, vor allem die Talente nahmen Reißaus. Und während alle anderen Drittligisten zu zwei Dritteln auf junge Neuzugänge unter 23 Jahren vertrauen, verpflichtete die KSC-Führung um Sportdirektor Oliver Kreuzer als Ersatz vor allen Routiniers: Mit David Pisot (Würzburger Kickers), Dominik Stroh-Engel (Darmstadt 98), Daniel Gordon (SV Sandhausen), Andreas Hofmann (Greuther Fürth) und Kai Bülow (1860 München) wechselten gleich fünf Spieler über 30 Jahre in den Wildpark. Alle kommen aus der zweiten Liga. Zudem kehrt Anton Fink, 29 Jahre alt, nach fünfeinhalb Jahren beim Chemnitzer FC nach Karlsruhe zurück. Der Stürmer ist mit 113 Treffern Drittliga-Rekordtorschütze.

Auch Würzburg mit runderneuertem Team

Mitfavorit auf den Aufstieg ist, wen wundert es, der zweite Absteiger. Genau wie der KSC sorgten die Würzburger Kickers mit zahlreichen Transfers für Aufsehen und setzen auf ein runderneuertes Team. Und ebenfalls auf geballte Erfahrung. So kamen unter anderem Wolfgang Hesl, Dennis Mast und Sebastian Schuppan - alle vom Zweitligisten Arminia Bielefeld. Zudem holten die Würzburger Leistungsträger der Konkurrenz - etwa Simon Skarlatidis von Erzgebirge Aue oder Björn Jopek vom Chemnitzer FC. Trainer Stephan Schmidt nimmt das Wort "Aufstieg" aber nicht in den Mund. "Unser erstes Ziel ist es, dass diese neuformierte Mannschaft zusammenwächst und sich als echte Einheit präsentiert" , sagt er.

Magdeburg und Wehen Wiesbaden lauern

Als Mitfavoriten gelten der 1. FC Magdeburg, der Viertplatzierte der Vorsaison, sowie der SV Wehen Wiesbaden. "Magdeburg verfügt eine gestandene, sehr robuste Mannschaft, welche die Spielzeit sicherlich sehr ambitioniert angehen wird. Wiesbaden hat nochmals an Qualität und Erfahrung dazubekommen" , erklärt Sascha Hildmann, Trainer der SG Sonnenhof Großaspach. Er ist der einzige Trainer, der den Karlsruher SC nicht unbedingt auf dem Zettel hat.

Und dann gibt es ja noch die Außenseiter. "Außerdem wird es - wie fast in jedem Jahr - mehrere Überraschungsmannschaften geben, die in der Spitzengruppe mitmischen", sagt Aalens Coach Peter Vollmann. Sein Team meint er damit nicht. "Nachdem wir gerade eine Insolvenz hinter uns haben und mit einem sehr kleinen Kader in die neue Saison starten, ist es unser Ziel, so schnell wie möglich 45 Punkte zu sammeln" , sagt Vollmann.

Magdeburg stapelt tief

Der 1. FC Magdeburg ist auch neben den beiden Absteigern das einzige Team, das auf dem Transfermarkt aufhorchen ließ. So kommt Andreas Ludwig, der zuletzt zwei Jahre in der niederländischen Eredivisie beim FC Utrecht spielte. Mit Dennis Erdmann von Hansa Rostock und Philip Türpitz vom Chemnitzer FC konnte sich Magdeburg mit weiteren potenziellen Leistungsträgern verstärken. "Wir wollen erst einmal die nötigen Punkte für den Klassenverbleib sammeln" , sagt Trainer Jens Härtel. Ansonsten blieben große Transfer-Offensiven aus.

Aufsteiger halten sich zurück

Die drei Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena, SV Meppen und SpVgg Unterhaching setzen vornehmlich auf ihre eingespielten Mannschaften. So hieß Unterhachings Trainer Claus Schromm neben ein paar aufrückenden Nachwuchsspielern nur zwei Neuzugänge willkommen. Und Meppen, das auf auffallend viele junge Talente setzt, gab mit sechs Spielern die wenigsten aller Drittligisten ab.

Insgesamt stehen bislang 209 Zu- und 226 Abgänge fest. Das Transferfenster schließt allerdings erst am 31. August, so dass die Drittligisten noch mehr als sechs Wochen Zeit haben, um auch abhängig von dem Saisonstart noch personell nachzubessern.

red/sid/dpa | Stand: 18.07.2017, 11:10