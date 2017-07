Jubiläum in der 3. Liga - kein Grund zum Feiern

Als der Deutsche Fußball-Bund zur Saison 2008/09 die 3. Liga einführte, schwärmten die Macher von einem "Premiumprodukt" . Die Klubs, so hieß es damals, würden vor allem wirtschaftlich besser dastehen als in den Regionalligen. Jetzt geht dieses "Premiumprodukt" in seine zehnte Saison - am Freitag (21.07.17) eröffnen der Karlsruher SC und der VfL Osnabrück die neue Spielzeit.

Der DFB ist immer noch voll überzeugt. In den jährlichen Saisonreports ist jedenfalls oft die Rede von einer deutlich verbesserten wirtschaftlichen Entwicklung, gestiegenen Gesamterträgen und gesunkenen Verbindlichkeiten. Garniert wird das alles mit allerhand Statistiken und schönen Bildern.

Immer wieder Insolvenzen

Der FSV Frankfurt meldete Insolvenz an

Was nicht in den Reports steht, ist eine Liste der Klubs, für die die 3. Liga ein finanzielles Desaster geworden ist. Erst in der vergangenen Saison erwischte es den VfR Aalen und den FSV Frankfurt. Beide Klubs stellen einen Insolvenzantrag und bekamen jeweils neun Punkte abgezogen, die Frankfurter stiegen am Ende ab. In den Jahren zuvor hatte es schon die Stuttgarter Kickers, die Kickers aus Emden, Rot Weiss Ahlen, die TuS Koblenz, Kickers Offenbach, Alemannia Aachen und die SpVgg Unterhaching erwischt. Es gab Punktabzüge, Lizenzverweigerungen oder Zwangsabstiege.

Andere Klubs sind ständig von der Pleite bedroht. Zum Beispiel Rot-Weiß Erfurt. Die Thüringer sind der einzige Verein, der seit 2008 ununterbrochen in der Liga vertreten ist. "Dass wir das geschafft haben, grenzt an ein Wunder" , sagt Präsident Rolf Rombach.

"Pleiteliga"

Der MSV Duisburg konnte sich eigenen Angaben zufolge so gerade noch vor der Pleite retten - durch den Aufstieg in die zweite Bundesliga. "Die Einzigen, die an der dritten Liga Spaß haben, sind die Insolvenzverwalter. Wir haben nach insgesamt drei Spielzeiten dort unsere finanziellen Reserven aufgebraucht" , sagt Klubchef Ingo Wald. Da verwundert es nicht, dass die höchste Spielklasse, die ausschließlich vom DFB veranstaltet wird, gern spöttisch als "Pleiteliga" bezeichnet wird. Rot-Weiß Oberhausens Präsident Hajo Sommers prägte diesen Begriff. Er war mit seinem Klub 2012 nach nur einem Jahr in Liga drei abgestiegen.

Großes Interesse

An der medialen Aufmerksamkeit liegt es nicht. Die ARD-Sportschau zeigt samstags von 18 Uhr bis 18.30 Uhr Zusammenfassungen ausgewählter Partien, in den dritten Programmen der ARD gibt es regelmäßig Live-Übertragungen – auch per Livestream im Internet. Rund vier Millionen Zuschauer sehen Woche für Woche zu.

Auch in den Stadien stimmen die Zuschauerzahlen. Seit 2013 steigen sie kontinuierlich und erreichten in der Saison 2016/17 mit fast 2,7 Millionen einen Rekord. Dass sie in der vergangenen Spielzeit rückgängig waren, ist geschenkt. Schließlich war Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden in der Rekordsaison mit einem Schnitt von 27.532 Fans der absolute Zuschauerkrösus.

Geringe TV-Gelder

Erfurts Präsident Rolf Rombach

Hauptproblem sind die TV-Gelder. Die ARD zahlt zwar mehrere Millionen pro Saison, für die Klubs bleiben aber nur Einnahmen im sechsstelligen Bereich. "Die TV-Gelder sind einfach zu gering. Die dritte Liga spielt unter Profibedingungen, die Akteure bekommen Gehalt. Wir haben hohe Fahrtkosten und hohe Kosten für die Sicherheit - genau wie ein Zweitligist. Der bekommt aber wesentlich mehr Geld" , erklärt Erfurts Rolf Rombach.

Wer von der zweiten in die dritte Liga absteigt, den trifft es finanziell hart. Da verwundert es nicht, dass immer wieder Klubs nach unten in die Regionalliga durchgereicht werden. Abgesehen von Oberhausen erging es zum Beispiel auch Koblenz, Ahlen und Aachen so. Im vergangenen Jahr hätte es auch den SC Paderborn erwischt, der Klub profitierte aber vom Rückzug des TSV 1860 München.

Auf- und Absteiger gefährdet

Für den (Wieder)-Aufstieg gehen viele Klubs ein hohes finanzielles Risiko ein und übernehmen sich. Und das geht dann bei ausbleibendem Erfolg oftmals nach hinten los. Das wirft der DFB den betroffenen Vereinen auch vor. "Man muss in der dritten Liga über seine Verhältnisse leben. Der DFB kritisiert das gerne aus der Ferne, vor Ort einen Verein zu führen, ist aber etwas ganz anderes" , erklärt Rombach. "Wenn der ein oder andere Klub keinen Mäzen hätte, hätten in der vergangenen Saison acht bis zehn Vereine Insolvenz anmelden müssen" , rechnet der Rot-Weiß-Chef vor.

Denn auch die Aufsteiger haben es nicht leicht, sie müssen Auflagen erfüllen. So muss ihr Stadion mehr als 10.000 Plätze haben, davon 2000 Sitzplätze, von denen wiederum mindestens ein Drittel überdacht sein muss. Zudem müssen die Klubs Vorkehrungen für sogenannte "Sicherheitsspiele" treffen - und die gibt es bei der großen Zahl von Derbys reichlich.

Heidenheim als Positivbeispiel

Doch es gibt auch Klubs, die in der dritten Liga sehr gut zurecht kommen. Zum Beispiel der 1. FC Heidenheim. Der stieg 2009 auf, schaffte es fünf Jahre später in die zweite Bundesliga und ist dort jetzt ein fester Bestandteil - und das alles ohne finanzielle Turbulenzen. Oder der 1. FC Magdeburg. Trotz schlechter Voraussetzungen im strukturell schwachen Sachsen-Anhalt ist der Verein wirtschaftlich gesund und steht auch sportlich sehr gut da.

DFB spricht von "neuen Dimensionen"

Pünktlich zur Jubiläumssaison soll es besser werden. So zeigt die Deutsche Telekom künftig auch die Spiele live, die nicht in den dritten Programmen der ARD zu sehen sind. Und das schon in der kommenden Saison und nicht erst ab der Spielzeit 2018/19. Darauf einigte sich das Unternehmen mit dem aktuellen Rechteinhaber SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF. "Wir stoßen in der 3. Liga in neue Dimensionen vor. Die Vereine und die Liga werden noch stärker wahrgenommen, das ist ein sehr positives Signal" , sagt Peter Frymuth, als DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung für die 3. Liga zuständig. Problem: An der Höhe der TV-Gelder ändert sich vorerst nichts. Die werden sich erst ab der Saison 2018/19 erhöhen, wenn der neue TV-Vertrag greift. "Das wird dann aber immer noch nicht reichen" , sagt Rombach.

Nach neun Jahren Hauptpartner gefunden

Peter Frymuth

Der DFB hat zudem im Sportwetten-Anbieter bwin endlich einen Hauptpartner gefunden - zum ersten Mal seit 2008. Das Unternehmen kann nun unter anderem auf dem Trikotärmel, in allen Stadien sowie in den Publikationen und Online-Auftritten der Klubs werben. "Die Partnerschaft ist für die 3. Liga ein großer Schritt und ein starkes Signal. Zum ersten Mal profitieren die Vereine von einer gemeinsamen Vermarktung. Das unterstreicht, welch positive Entwicklung die 3. Liga genommen hat und über welchen Stellenwert sie mittlerweile verfügt" , sagt Peter Frymuth. "Da hat sich in der Tat endlich mal etwas getan" , erklärt Rombach.

Er findet an der dritten Liga ohnehin nicht alles schlecht. "Sportlich ist die dritte Liga hervorragend und schon ganz nah dran an Liga zwei" , sagt er. Also doch ein "Premiumprodukt" . Dafür sorgen allerdings die Klubs mit gutem Fußball - und nicht der DFB.

Stand: 21.07.2017, 08:30